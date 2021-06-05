Peker videoyu yayımladı, Hilal Kaplan Davutoğlu bombasını patlattı!

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Firari mafya elebaşısı Sedat Peker, duyurusunu dün yaptığı videoyu bugün yayımladı. Peker'in sosyal medyasından paylaştığı görüntülerdeki kişi Serdar Ekşi'ydi.

'Pelikanın başı Süheyb'i aradım'

Ekşi, uzaktan bağlantı yöntemi ile görüştüğü Sedat Peker'e, konuşmanın bir bölümünde, yaklaşık bir ay öncesini işaret ederek, "Ama işte ben şeyi aradım, Hilal'ın kocası. Pelikanın başı o zaten, Süheyb'i ben aradım. 'Abi ben burada değilim, geleyim mutlaka görüşelim' dedi. Görüşecektim onunla." dedi.

Ekşi, Hilal Kaplan tarafından 2019 yılında engellenmiş!

Peker'in yayınladığı videodan sonra twitter hesabından paylaşımda bulunan Hilal Kaplan, ilk mesajında, Serdar Ekşi'den alıntıladığı bir ekran görüntüsünü paylaştı. Kaplan'ın twitter paylaşımında, Ekşi'nin 15 Aralık 2019 tarihinde, şu mesajı yazdığı ortaya çıktı: "Eski hesabımı da engellemişti. Bu hesaptan Hilal Kaplan ile alakalı tek tweet bile atmadım. Nasıl kinlemişsin ki bana yeni hesabımı bulup direk engeli basmışsın ablacım. Çok ayıp."

'Eşimle cep telefonunda görüştüğü tarihi açıklasın'

Hilal Kaplan, Serdar Ekşi'nin Ahmet Davutoğlu'nun ekibinden Taha Ün ile yakınlığına dikkat çekerek, "Kendisi Taha Ün ile yakındır. O yüzden bu videoda hakkımızda söylediklerinin Taha Ün-Davutoğlu ekibi kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Eşimle cepte görüştüğü tarihi açıklasın; HTS kayıtlarını talep edeceğiz. İftiradan dava açacağız." ifadelerini kullandı.

'Mahkemede hesaplaşacağız'

Hilal Kaplan, sözlerini şöyle tamamladı: "Serdar Ekşi denen yalancı iki yıl önce araya binbir ricacı koyarak eşimle bir defa görüşmüş. Eşim nasıl bir tip olduğunu anlayınca telefonundan dahi engellemiş. Şimdi çıkmış geçen hafta görüştüm diye yalan uyduruyor. Mahkemede hesaplaşacağız."