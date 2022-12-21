Peker konuşuyor FETÖ ses veriyor! "Açıklaması çok önemli"

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Halk Tv canlı yayınında konuşan Seyhan Avşar, firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in yakın çevresi ile görüştüğünü söyledi.

Avşar, görüşmesine ilişkin şu ifadeleri aktardı:

Sedat Peker sözünün arkasında durduğunu söylüyor. Diyor ki "Yaşadığım sürece, hatta ölürsem, öldükten sonra sözlerimin arkasında duracağım. Bahsettiğim videoları tamamlayıp basın yayın organlarıyla kamuoyuyla paylaşacağım."

"Açıklama çok önemli..."

Firari FETÖ'cü Can Dündar, firari mafya babası Sedat Peker'in açıklamasını Twitter hesabından değerlendirdi.

Açıklamayı "çok önemli" sözleri ile değerlendiren firari Dündar, şunları söyledi:

Sedat Peker’in, “yaşadığım sürece, hatta ölürsem, öldükten sonra bile bahsettiğim videoları basın yayın organları ve kamuoyu ile paylaşacağım” açıklaması çok önemli… Suikasta heveslenenlere de mesaj…