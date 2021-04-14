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Ekonomi Pekcan: Ticaret sicil belgeleri elektronik ortamda üretilebilecek
Ekonomi

Pekcan: Ticaret sicil belgeleri elektronik ortamda üretilebilecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, önemli bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 12:12:00 -
Pekcan: Ticaret sicil belgeleri elektronik ortamda üretilebilecek

Pekcan, “Ticaret sicili belgeleri, artık ülkemizin tamamında Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden elektronik ortamda temin edilebilecek” ifadesini kullandı. Pekcan, Twitter paylaşımında MERSİS üzerinden yürütülen ticari işlemlerin kapsamını genişletmeye devam ettiklerini belirtti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle başlattıkları MERSİS üzerinden elektronik belge uygulamasının 5 Nisan 2021 itibarıyla 238 ticaret sicili müdürlüğünün tamamında devreye alındığını aktardı. Pekcan, ticaret sicil belgelerinin internetten alınabileceğini vurguladı. Pekcan, “Ticarette dijitalleşmeye; işlemlerin daha kolay, şeffaf, hızlı, güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine ve sicili müdürlüklerimizin performans ile hizmet verimliliklerinin arttırılmasına katkı sağlayacak yeni uygulamamızın hayırlı olmasını diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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