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Pekcan: İran’a ambargoda 8 ülke muaf

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarından muaf 8 ülkeden birisi olacağı yönünde haberler geldiğini ifade etti.

04 Kasım 2018 Pazar 14:25
Pekcan: İran’a ambargoda 8 ülke muaf

R. Ekrem Şahan / ANKARA

ABD’nin İran’a yönelik ambargosuna ilişkin açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarından muaf 8 ülkeden birisi olacağı yönünde haberler geldiğini ifade ederek, “İlk bilgiler Türkiye’nin muaf olduğu yönünde. Biz böyle olmasını bekliyoruz. Pazartesi günü (yarın) hep beraber öğreneceğiz” diye konuştu. Ticaret Bakanlığında basın mensupları ile bir araya gelen Pekcan, geçen yıl Türkiye’nin İran ile ticaret hacminin 10.6 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, “Geçtiğimiz dönemde İran’a uygulanan ambargolardan sektörler de etkilendi. Biz bu coğrafyadayız, Suriye, Irak, İran bizim komşularımız. Bu gerçekle yaşamak, ticaretimizi sürdürmek zorundayız”  dedi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 14:25
  1. ABD
  2. İran
  3. ABD’nin İran’a yönelik ambargosu
  4. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  5. Ticaret Bakanlığı

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