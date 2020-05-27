  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Pekcan: "Firmaları e-ihracata özendirmek için e-ticaret sitesine üyeliklerini 2020 için yüzde 80, sonraki yıllarda yüzde 60 oranında destekleyeceğiz."

Yeniakit Publisher
2020-05-27 09:41:38 -
Pekcan: "Firmaları e-ihracata özendirmek için e-ticaret sitesine üyeliklerini 2020 için yüzde 80, sonraki yıllarda yüzde 60 oranında destekleyeceğiz."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı