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Pekcan: "Bu kredi yüzde 51'i kadın olan firmalarımıza, ihracat kaydıyla verilecek ve toplamda 200 milyon dolar, ilaveten 100 milyon TL"

08 Mart 2019 Cuma 16:19
Pekcan: "Bu kredi yüzde 51'i kadın olan firmalarımıza, ihracat kaydıyla verilecek ve toplamda 200 milyon dolar, ilaveten 100 milyon TL"

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:19
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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