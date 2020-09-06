Pek çok ayrı mı yazılır bitişik mi?

Yazım yanlışları çok sık rastlanan hatalardandır. Bunun en büyük sebebi ise yeterli kitap okuma alışkanlığının olmamasıdır. Elbette nadir kullanılan kelimelerin yazımında hata yapılması ise son derece doğal karşılanabilir. Yazım yanlışı yapmamak, kelimeleri doğru kullanabilmek için bol bol kitap okumalıyız. Ebeveynler bu konuda çocuklarına güzel örnekler olmalıdır. Anne-babalar çocuklarına kitap oku ikazları yapmak yerine kendilerini bir şeyler okuyarak onlara örnek olmalıdır.

Zaman zaman vatandaşlar yaptıkları yazım yanlışını düzeltmek için internette kelimelerin nasıl yazıldığını araştırıyor. En çok karıştırılan sözcük ise ‘pek çok’tur. Peki, pek çok ayrı mı yazılır birleşik mi?

Pek çok TDK nasıl yazılır?

Bir kelimenin doğru yazılışını Türk Dil Kurumu sözlüğünden öğrenebilirsiniz. Bunun için TDK internet sitesini ya da TDK uygulamasını kullanabilirsiniz.

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Pek çok ayrı mı bitişik mi yazılır?

Pek çok kelimesinin yazımı çoğu zaman karıştırılır. Pek çok ayrı yazılır bitişik yazılmak. Pek çok yeterinden fazla anlamında kullanılır.

Birçok nasıl yazılır TDK

Birçok kelimesi yazılırken de sık sık hata yapılıyor. TDK sözlüğünde ‘Birçok’ birleşik olarak kullanılmıştır. Yazım yanlışı yapmak istemiyorsanız kelimeyi ‘Bir çok’ değil ‘Birçok’ olarak yazmalısınız.

En çok nasıl yazılır TDK

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi kelimeleri doğru yazmak için bolca okumak çok önemli. Yazım hatası yapmamak için sık sık kitap okunmalıdır. Karıştırılan sözcüklerin başında ‘Ençok’ geliyor. TDK’ya göre ‘en çok’ ayrı yazılır.

Birkaç nasıl yazılır?

Karıştırılan bir diğer kelime ise ‘Birkaç’tır. Birkaç kelimesi bitişik yazılır. Bu kelime ayrı yazıldığında yazım yanlışı yapılmış olur.

Hiç kimse nasıl yazılır TDK

Yazım yanlışı yapanlar genellikle ‘Hiç kimse’ yazımında da hata yapıyor. Hiç kimse kesinlikle birleşik yazılmaz; ‘hiç kimse’nin doğru yazımı ayrıdır.