Tamar Tanrıyar’dan Kılıçdaroğlu’na Acil Çağrı: "Size Anlatacağım Çok Şey Var!"
Gazeteci Tamar Tanrıyar, CHP’nin mevcut durumuna ve yönetim kadrosuna yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulunurken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na kritik bir görüşme talebinde bulundu. Tanrıyar, CHP’nin mevcut yönetimini sert ifadelerle hedef alarak, Kılıçdaroğlu’na partiyi kurtarması yönünde çağrı yaptı.
Tanrıyar, paylaştığı videoda mevcut CHP yönetimine ve genel başkan Özgür Özel’e yönelik ağır eleştirilerde bulundu:
"Cumhurbaşkanı Silkelemiş, Akın Gürlek Hoplatmış"
Sert Eleştiriler: Mevcut yönetimin politikalarını ve duruşunu eleştiren Tanrıyar, "İyi ki Cumhurbaşkanı silkelemiş sizi, iyi ki Akın Gürlek hoplatmış hepinizi" ifadelerini kullandı.
- Partiyi Kurtarma Vurgusu: CHP'nin içinde bulunduğu durumdan ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun müdahalesiyle kurtulabileceğini savunan Tanrıyar, bu durumun bir şart olduğunu vurguladı.
Kılıçdaroğlu'ndan Acil Randevu Talebi
Tanrıyar, konuşmasında bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'na hitap ederek şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, size saygı duyarım biliyorsunuz. Sizden acil bir randevu rica ediyorum. Çünkü bu partiyi kurtarmanız şart ve size anlatacağım çok şey var."
Tanrıyar’ın "anlatacağım çok şey var" diyerek gizemli ve bir o kadar da iddialı bir çıkış yapması, siyaset kulislerinde "yeni belgeler veya bilgiler mi var?" sorusunu gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu'nun bu açık randevu talebine nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu.
CHP içerisindeki bu yeni tartışma, parti içi muhalefetin ve eski yönetimin etkisinin hala sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.
