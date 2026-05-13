İspanya sayesinde AB ülkeleri tek tek İsrail’e yaptırım kararı alıyor!
Pedro Sánchez liderliğindeki İspanya, AB'nin İsrail'e yaptırım uygulama kararını onayladığını açıkladı.
İspanya’nın kararlı duruşu sayesinde Belçika, İrlanda, Fransa ve Slovenya da İsrail’e yaptırımları kabul etti. Bu ülkelere önümüzdeki günlerde diğer AB ülkelerinin de katılmaya devam etmesi bekleniyor.
AB ÜLKELERİ SANCHES SAYESİNDE CESARETLERİNİ TOPLADI
Bu ülkelerin, İspanya lideri Pedro Sánchez sayesinde cesaretlerini topladıklarına dikkat çekilen sosyal medya yorumlarında Sanchez ve İspanya’ya soykırımcı İsrail’e karşı sergilediği dik duruş dolayısıyla övgüler diziliyor.
Gündem
Türkiye ve İspanya'dan Sumud Filosu müdahalesine ortak tepki: Uluslararası hukuk ihlal edildi