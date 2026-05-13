Türkiye'de Siyoniste 'katil' demek suç sayıldı!

İsrail’de yaşayan Siyonist Türkü Avcı’ya 'bebek katili' diyen vatandaş para cezasına çarptırıldı.

İsrail’de yaşayan Türk kökenli Türkü Avcı’ya sosyal medya üzerinden “bebek katili teröristler” ifadeleriyle tepki gösteren bir vatandaşın para cezasına çarptırıldığı bildirildi. Bazı hesaplar cezanın 9 bin lira olduğunu aktarırken, kararın gerekçesine dair resmî mahkeme metni kamuya açık kaynaklarda tam olarak yer almadı.

Türkü Avcı, geçtiğimiz aylarda Yahudilere sözcülük yapan Sözcü TV’de yayımlanan programda gündeme gelmişti. Yahudi beslemesi Avcı, sosyal medyada İsrail lehine içerikler üreten bir isim olarak tanıtılmış, geçmişte kendisini “Siyonist” olarak nitelediği ve “İsrail, Orta Doğu’nun tek demokratik ülkesi” ifadelerini kullandığı aktarılmıştı. Aynı yayında sunucu Özlem Gürses’in Yahudiler için “endişelendiğini” söylemesi de tepki çekmişti.

Yargı Yahudilerin can simidi haline mi geliyor?

7 Ekim 2023’ten beri terörist İsrail tarafından yüz binlerce Gazzeli vahşice katledildi ve ateşkese rağmen sistematik soykırım devam ediyor. Müslüman Anadolu halkı ise gerek yaptığı eylemler gerekse boykotlarla sürecin başından beri işgalci Siyonistlere tepki gösteriyor ve Filistin halkının yanında duruyor. Ancak yaşanan son hadise; çifte vatandaş olup İsrail’in propagandasını yapan isimlerin yargı eliyle korunması, Adalet Bakanlığı’na bağlı kurumların Siyonistlerin can simidi olma yarışına girmesi ve vatandaşın tepkilerinin devlette karşılık bulmaması bakımından vahim bir tablo ortaya koyuyor. Soruyoruz: Bebek katiline “bebek katili” demek suç mu? Kimi aklamaya, kimi korumaya çalışıyorsunuz?