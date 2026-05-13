Trump kadın gazetecilere yine hakaret yağdırdı: Seni aptal insan...

Muhabir Akayla Gardner, Trump’a Fed Başkanı Jerome Powell’ı maliyet aşımı nedeniyle görevden almak istemesini hatırlatarak, Beyaz Saray’daki yeni balo salonu projesinin maliyetinin kısa sürede iki katına çıkmasını sordu.

Trump ise projeyi “bütçenin altında” diyerek savundu. Gardner’ın maliyetin gerçekten ikiye katlandığını belirtmesi üzerine Trump, “Boyutunu iki katına çıkardım, seni aptal insan. Sen zeki biri değilsin” ifadelerini kullandı.

Gazeteci ayrıca Lincoln Anıtı yansıma havuzu yenileme maliyetlerinin de ciddi şekilde arttığını gündeme getirince Trump aynı hakareti tekrarladı.

Dakikalar sonra başka bir kadın gazeteci, İran savaşı sırasında yükselen enflasyona rağmen Trump’ın ekonomi politikalarının işe yarayıp yaramadığını sordu.

Trump, soruya yanıt verirken gazeteciye dönerek “Bunu söylemek istiyorsan sen aptal birisin. Ve gerçekten de öylesin” dedi.

SESSİZ OL DOMUZCUK!

Trump’ın son çıkışı, kadın gazetecilere yönelik ilk sert söylemi değil. Kasım 2025’te Bloomberg muhabiri Catherine Lucey’ye Air Force One’da Jeffrey Epstein dosyalarıyla ilgili soru sormasının ardından “Sessiz ol domuzcuk” demişti.

Trump ayrıca Katie Rogers hakkında Truth Social’da “içi ve dışı çirkin” ifadelerini kullanmış, Jessica Tarlov için ise “televizyonun en yeteneksiz ve en az çekici insanlarından biri” demişti.

Gazeteci örgütleri, Trump’ın özellikle siyah kadın gazetecilere yönelik tavrını “derin endişe verici bir durum” olarak tanımladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Abigail Jackson ise Trump’ın sözlerinin cinsiyetle ilgili olmadığını savundu. Jackson, “Başkan Trump hiçbir zaman politik doğruculuk peşinde olmadı. Amerikan halkı onu açık sözlülüğü nedeniyle yeniden seçti” dedi.