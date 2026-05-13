ABD'nin bu hamlesi tanıdık geldi! Terör örgütü isim değiştiriyor

AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD’nin bu hamlesi tanıdık geldi! Terör örgütü isim değiştiriyor

Amerikan NBC News kanalının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'a yönelik saldırıların yeniden başlaması halinde yürütülecek "operasyona" yeni bir isim vermeyi değerlendiriyor.

Habere göre ABD savunma yetkilileri, 60 günlük Kongre'ye bildirim sürecine takılmamak için "Destansı Öfke" (Epic Fury) adıyla yürütülen operasyona "Çekiç" (Sledgehammer) adını vermeyi düşünüyor.

Söz konusu durumun gerçekleşmesi halinde ABD ordusu, İran'a yönelik olası askeri "operasyonlarını" resmi olarak "Çekiç Operasyonu" olarak adlandıracak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "ateşkesin en zayıf durumunda olduğu" yönündeki açıklamasının hemen ardından gündeme gelen isim değişikliği iddiası, Amerikan ordusunun İran'a yönelik saldırılara devam etme ihtimaline hazırlandığı şeklinde yorumlandı.

Destansı Öfke Operasyonu, Trump'ın talimatıyla 28 Şubat 2026'da başlamış ve ABD yönetimi mayıs ayı başında Kongre'ye yaptığı resmi bildirimde "operasyonun sona erdiğini" bildirmişti.

ABD yasalarına göre yönetimin yabancı bir ülkeye yönelik askeri bir eyleme girişmesinden 60 gün sonra Kongre'ye bildirimde bulunması ve operasyona devam edecekse Kongre'nin onayını alması gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap

O eskidendi şimdi artık öyle göz boyamayla kimse kanmaz katil katildir.

Tuğrul

Anlaşılmıştır.!! Bu defa sarı kafali bozguncu, fitneci büyük şeytan siyonist iblisi "Çekiçi" kendi başına yiyip bertaraf olacaktır.
