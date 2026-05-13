“Yüzsüz Ağbaba, Ahlaksız Ağbaba” "Veli Ağbaba, Özgür Özel’i Bitirir"

"Hangi Sıfatla Bu Parayı İstiyorsun?"

Osman Gökçek, Gökhan Böcek’in "1 milyon euro verdim" şeklindeki ifadesini hatırlatarak Veli Ağbaba’nın bu parayı hangi yetkiyle talep ettiğini sorguladı:

"Veli Ağbaba kim, hangi sıfatla bu parayı istiyor? Nerede yediniz bu 55 milyonları?" diyerek paranın güncel kurdaki karşılığına dikkat çekti. Belediye Başkanlarının Tepkisi: "Yaka silkiyordu bütün CHP’nin belediye başkanları, duyuyorduk da işte bugün Gökhan Böcek itiraf etti" diyerek parti içindeki rahatsızlığın boyutlarını dile getirdi.

"Puro Odalarında Keyif Çatarken Gençler Çile Çekiyor"

Gökçek, Veli Ağbaba’nın yaşam tarzını ve paranın harcandığı iddia edilen yerleri eleştirerek CHP’li gençlere seslendi:

"Veli Ağbaba teknelerde vur patlasın çal oynasın, oğluyla Londra’da puro odalarında keyif çatsın; CHP’nin gençleri de çile çeksin" ifadeleriyle partideki sınıfsal ayrıma vurgu yaptı. Mitinglerdeki Zorluklar: Mitinglerde polisle karşı karşıya getirilen yaşlı amcaların ve gençlerin hakkının bu lüks harcamalarda kullanıldığını öne sürdü.

"Veli Ağbaba, Özgür Özel’i Bitirir"

Osman Gökçek, bu şaibelerin ardından Veli Ağbaba’nın hala partiden ihraç edilmemesini eleştirerek Genel Başkan Özgür Özel’e yönelik bir uyarıda bulundu:

"Bu adamı hala bu şaibelere rağmen partiden atmayacaklar mı? Atmazlar... Niye? Özgür Özel’i bitirir Veli Ağbaba. Bitirir... Fişi elinde!"

Gökçek, hem CHP’li milletvekillerinin hem de örgütün Ağbaba’dan nefret ettiğini iddia ederek, söz konusu rüşvet çarkının CHP'nin 6. katına kadar uzandığını savundu.