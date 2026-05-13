Modern Batı'nın kokuşmuş düzeni can çekişiyor! İsveç'te "yalnız ölüm" dehşeti: 309 kişi evinde çürümeye terk edildi!

Sözde medeniyetin merkezi Avrupa'da, insani bağların koptuğu ve sosyal sistemin iflas ettiği İsveç Adli Tıp Kurumu'nun acı verileriyle bir kez daha kanıtlandı. 2025 yılında tam 309 talihsiz kişinin cansız bedenine, vefatlarından ancak bir ay sonra ulaşılabildiği bildirilirken, bu durum Batı'nın yaşlısına ve hastasına sahip çıkmayan kokuşmuş sağlık düzenini gözler önüne serdi.

İsveç Adli Tıp Kurumu tarafından yayımlanan güncel veriler, ülkedeki "yalnız ölümlerin" bir önceki yıla oranla arttığını ortaya koydu.

Kurumdan yapılan açıklamada, geçen yıl 309 kişinin evlerinde öldükten sonra ancak en erken bir ay sonra bulunabildiği belirtildi. Söz konusu sayının, bir önceki yıl kayıtlara geçen 281 vakaya göre belirgin bir artış gösterdiği kaydedildi.

- En fazla artış başkent Stockholm'de

Vakaların bölgesel dağılımına ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıklamada, en yüksek artışın başkent Stockholm ve çevresinde gözlemlendiği aktarıldı. Stockholm'de 2024 yılında 60 olan bu tür vakaların sayısının, geçen yıl 77'ye yükseldiği ifade edildi.

- Ölenlerin çoğunluğu erkek ve yaşlılar

İstatistikler, yalnız ölümlerde cinsiyet ve yaş faktörünün etkisini de göz önüne serdi.

Paylaşılan verilere göre evinde ölü bulunan ve en erken bir ay sonra fark edilen kişilerin yüzde 75'ini erkeklerin oluşturduğu, hayatını kaybedenlerin yüzde 60'ının ise 65 yaş ve üzerindeki bireyler olduğu kaydedildi.