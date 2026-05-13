Borsada manipülatör operasyonu: Hangi hissede oyun çevirdikleri ortaya çıktı
Borsa İstanbul’da küçük yatırımcının ahını alan piyasa dolandırıcılarına emniyetten ağır darbe geldi! A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda’nın patronları Nazım T. ve Burak K., yatırımcıyı yanıltmaya yönelik kirli oyunları ve sahte KAP açıklamalarıyla haksız kazanç sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. SPK’nın radarına takılan ve mali polisin şafak operasyonuyla yakalanan patronların, 15 milyon liralık ‘alın teri vurgunu’ yaptığı saptandı.