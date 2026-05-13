  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savaşın etkisi! Ham petrol üretimi azaldı Survivor oyuncusu bacağını kaybetti: Yarışma iptal edildi Yüzlerce insandan eser kalmadı! Şimdi hayalete döndü! Salonda kahkaha tufanı koptu! Dursun Özbek’ten olay dil sürçmesi Sanki bulunmaz hint kumaşı: Sonunda Bernardo Silva'dan Galatasaray cevabı geldi: Resmen anlaştılar mı? Borsada manipülatör operasyonu: Hangi hissede oyun çevirdikleri ortaya çıktı Yunan'da Türkiye paniği... İslami NATO’yu kuruyorlar Nadir Hastalıklar ve Kansere Karşı Genetik Kalkan: Sağlığın yeni kodu: Kişiselleştirilmiş genetik çözümler Kıbrıs’ta Askeri İş birliği Bölgesel Gerilimi Artırıyor: İsrail askerinin Güney Kıbrıs’a gelmesi Ada’nın İsraillileşmesi süreci içindir...
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Borsada manipülatör operasyonu: Hangi hissede oyun çevirdikleri ortaya çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Borsada manipülatör operasyonu: Hangi hissede oyun çevirdikleri ortaya çıktı

Borsa İstanbul’da küçük yatırımcının ahını alan piyasa dolandırıcılarına emniyetten ağır darbe geldi! A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda’nın patronları Nazım T. ve Burak K., yatırımcıyı yanıltmaya yönelik kirli oyunları ve sahte KAP açıklamalarıyla haksız kazanç sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. SPK’nın radarına takılan ve mali polisin şafak operasyonuyla yakalanan patronların, 15 milyon liralık ‘alın teri vurgunu’ yaptığı saptandı.

#1
Foto - Borsada manipülatör operasyonu: Hangi hissede oyun çevirdikleri ortaya çıktı

Sermaye piyasalarında dürüst yatırımcıyı hedef alan manipülasyon şebekelerine yönelik yürütülen dev operasyonda sular durulmuyor. A.V.O.D. Gıda hisselerinde gerçekleştirilen olağandışı hareketleri incelemeye alan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketin patronları hakkında zehir zembelek bir rapor hazırladı.

#2
Foto - Borsada manipülatör operasyonu: Hangi hissede oyun çevirdikleri ortaya çıktı

‘Yatırımcıyı yanıltmaya yönelik işlemler’ ve ‘KAP açıklamaları’ gerekçesiyle haklarında başlatılan soruşturma kapsamında A.V.O.D. Gıda’nın patronları Nazım T. ve Burak K. gözaltına alındı.

#3
Foto - Borsada manipülatör operasyonu: Hangi hissede oyun çevirdikleri ortaya çıktı

SPK, A.V.O.D. Gıda adlı şirketin patronları Nazım T. ve Burak K. hakkında, "yatırımcıyı yanıltmaya yönelik işlemler ve KAP açıklamaları" nedeniyle dört gün önce suç duyurusunda bulunmuştu. ’Küçük yatırımcının alın teri üzerinden haksız kazanç sağlandığı’ iddiaları üzerine yapılan suç duyurusunu değerlendiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma yaptı. . İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, SPK tarafından hazırlanan raporun incelenmesi neticesinde, firma yetkilisi konumundaki Burak K. ve Nazım T. isimli kişilerin, pay piyasasında gerçekleştirdikleri işlemlerle piyasa dolandırıcılığı niteliğinde eylemlerde bulunduklarının tespit edildiği ileri sürüldü. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 maddesi kapsamında suç teşkil eden faaliyetler sonucu yaklaşık 15 milyon liralık haksız kazanç sağladıklarının tespit edildiği iddia edildi.

#4
Foto - Borsada manipülatör operasyonu: Hangi hissede oyun çevirdikleri ortaya çıktı

Soruşturmaya ilişkin bugün İstanbul ve İzmir’de yapılan operasyonda şirketin patronları Burak K. İzmir’de, Nazım T. ise İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Burcu Köksal'dan CHP'ye anlamlı gönderme
Gündem

Burcu Köksal'dan CHP'ye anlamlı gönderme

AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, yaptığı konuşmada, 'Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargı..
Bakan Fidan korkutan senaryoyu açıkladı
Gündem

Bakan Fidan korkutan senaryoyu açıkladı

Al Jazeera kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Ateşkesin alternatifi, savaşa geri dönmek ve kimse b..
Canlı yayında cevabını almış! ‘Patili anne'den Başkan Erdoğan'a provokatif soru
Gündem

Canlı yayında cevabını almış! ‘Patili anne'den Başkan Erdoğan'a provokatif soru

"Patili anne" güzellemesiyle kutsal annelik kavramı ayaklar altına alan ve TRT tarafından kapının önüne koyulan Işıl Açıkkar’ın Başkan Recep..
Akit yazdı, LGBT destekçisi Merve listeden çıkarıldı
Gündem

Akit yazdı, LGBT destekçisi Merve listeden çıkarıldı

Yeniakit.com.tr’nin 8 Mayıs’ta yayınladığı “AK Gençlik konserinde LGBT sevici” başlıklı haberle büyük bir yanlıştan dönüldü. Sapkın homoları..
Kayyım atandı
Gündem

Kayyım atandı

Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li faşist Tanju Özcan'ın da şüphelileri arasında bulunduğu 'icbar suretiyle irtikap' ..
ABD ve İran arasında gizli uçak krizi! Pakistan diplomatik köprü mü yoksa İran askeri uçakları için güvenli liman mı?
Gündem

ABD ve İran arasında gizli uçak krizi! Pakistan diplomatik köprü mü yoksa İran askeri uçakları için güvenli liman mı?

Washington ile Tahran arasında ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Pakistan’ın, İran askeri uçaklarını Amerikan hava saldırılarından ko..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23