  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savaşın etkisi! Ham petrol üretimi azaldı Survivor oyuncusu bacağını kaybetti: Yarışma iptal edildi Yüzlerce insandan eser kalmadı! Şimdi hayalete döndü! Salonda kahkaha tufanı koptu! Dursun Özbek’ten olay dil sürçmesi Sanki bulunmaz hint kumaşı: Sonunda Bernardo Silva'dan Galatasaray cevabı geldi: Resmen anlaştılar mı? Borsada manipülatör operasyonu: Hangi hissede oyun çevirdikleri ortaya çıktı Yunan'da Türkiye paniği... İslami NATO’yu kuruyorlar Nadir Hastalıklar ve Kansere Karşı Genetik Kalkan: Sağlığın yeni kodu: Kişiselleştirilmiş genetik çözümler Kıbrıs’ta Askeri İş birliği Bölgesel Gerilimi Artırıyor: İsrail askerinin Güney Kıbrıs’a gelmesi Ada’nın İsraillileşmesi süreci içindir...
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Nadir Hastalıklar ve Kansere Karşı Genetik Kalkan: Sağlığın yeni kodu: Kişiselleştirilmiş genetik çözümler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Nadir Hastalıklar ve Kansere Karşı Genetik Kalkan: Sağlığın yeni kodu: Kişiselleştirilmiş genetik çözümler

Mikrogen Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Direktörü ve Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Volkan Baltacı, genetik bilimindeki devrimsel ilerlemelerin tıbbı; hastalıkları öngören ve kişiye özel çözümler sunan bir rehbere dönüştürdüğünü belirtti. Prof. Dr. Baltacı; üreme sağlığından kanserle savaşa kadar her alanda uygulanan genetik testlerin, modern tıbbın en güçlü savunma mekanizması haline geldiğini vurguladı. Bu ileri teknoloji taramaların artık yurt dışına gitmeye gerek kalmadan, Türkiye’deki tam donanımlı merkezlerde başarıyla uygulanabildiğine dikkat çekti.

#1
Foto - Nadir Hastalıklar ve Kansere Karşı Genetik Kalkan: Sağlığın yeni kodu: Kişiselleştirilmiş genetik çözümler

Üreme genetiğinin sadece bir bebek sahibi olmayı değil, sağlıklı bir nesli hedeflediğini ifade eden Prof. Dr. Volkan Baltacı, anne ve baba olma hayali kuran çiftler için genetik bilimin günümüzdeki en güçlü müttefik olduğunu söyledi. Baltacı süreci şu sözlerle detaylandırdı:

#2
Foto - Nadir Hastalıklar ve Kansere Karşı Genetik Kalkan: Sağlığın yeni kodu: Kişiselleştirilmiş genetik çözümler

"Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) yöntemleri sayesinde genetik riskler, gebelik oluşmadan tespit edilebilmektedir. Bu teknoloji, sağlıklı bebeklerin dünyaya gelmesini sağlamanın yanı sıra SMA ve Akdeniz Anemisi gibi kalıtsal hastalıkların nesillere aktarılmasını engelleyerek, ailelerin sağlıklı çocuk sahibi olmasını sağlamaktadır. Süreç, ailelerin yaşadığı psikolojik ve ekonomik yıpranmayı da en aza indirmeyi amaçlamaktadır."

#3
Foto - Nadir Hastalıklar ve Kansere Karşı Genetik Kalkan: Sağlığın yeni kodu: Kişiselleştirilmiş genetik çözümler

Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ve teşhisi yıllar süren nadir hastalıklarda Yeni Nesil Dizileme (NGS) teknolojilerinin karanlık noktaları aydınlattığını belirten Prof. Dr. Baltacı, eskiden tanısı konulamayan vakaların bugün hızlı ve hassas taramalarla saptanabildiğini kaydetti.

#4
Foto - Nadir Hastalıklar ve Kansere Karşı Genetik Kalkan: Sağlığın yeni kodu: Kişiselleştirilmiş genetik çözümler

Kanser tedavisinde ise "herkese tek tip çözüm" döneminin kapandığını vurgulayan Baltacı, Sıvı Biyopsi ve Genomik Profilleme gibi yöntemlerle hastanın genetik yapısına en uygun, yan etkisi düşük ve başarı oranı yüksek "akıllı ilaç" tedavilerinin planlanabildiğini ifade etti. Genetik rehberliğinde yürütülen bu sürecin kanserle savaşta stratejik bir üstünlük sağladığının altını çizdi.

#5
Foto - Nadir Hastalıklar ve Kansere Karşı Genetik Kalkan: Sağlığın yeni kodu: Kişiselleştirilmiş genetik çözümler

Prof. Dr. Volkan Baltacı, merkezin küresel ölçekteki faaliyetlerine ilişkin de şu bilgileri paylaştı: "Türkiye’nin yanı sıra 35’i aşkın ülkede uluslararası klinik ve merkeze hizmet sunan merkezimiz, Türkiye'nin genetik alanındaki yetkinliğini yurt dışına da taşımaktadır. Popüler söylemlerden uzak, tamamen kanıta dayalı ve bilimsel doğruluk merkezli bir dili benimseyen merkez; teknolojiyi toplumun her kesimi için ulaşılabilir kılma kararlılığıyla, küresel sağlık turizminde ülkemizin referans noktalarından biri olmayı sürdürmektedir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Burcu Köksal'dan CHP'ye anlamlı gönderme
Gündem

Burcu Köksal'dan CHP'ye anlamlı gönderme

AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, yaptığı konuşmada, 'Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargı..
Bakan Fidan korkutan senaryoyu açıkladı
Gündem

Bakan Fidan korkutan senaryoyu açıkladı

Al Jazeera kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Ateşkesin alternatifi, savaşa geri dönmek ve kimse b..
Canlı yayında cevabını almış! ‘Patili anne'den Başkan Erdoğan'a provokatif soru
Gündem

Canlı yayında cevabını almış! ‘Patili anne'den Başkan Erdoğan'a provokatif soru

"Patili anne" güzellemesiyle kutsal annelik kavramı ayaklar altına alan ve TRT tarafından kapının önüne koyulan Işıl Açıkkar’ın Başkan Recep..
Akit yazdı, LGBT destekçisi Merve listeden çıkarıldı
Gündem

Akit yazdı, LGBT destekçisi Merve listeden çıkarıldı

Yeniakit.com.tr’nin 8 Mayıs’ta yayınladığı “AK Gençlik konserinde LGBT sevici” başlıklı haberle büyük bir yanlıştan dönüldü. Sapkın homoları..
Kayyım atandı
Gündem

Kayyım atandı

Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li faşist Tanju Özcan'ın da şüphelileri arasında bulunduğu 'icbar suretiyle irtikap' ..
ABD ve İran arasında gizli uçak krizi! Pakistan diplomatik köprü mü yoksa İran askeri uçakları için güvenli liman mı?
Gündem

ABD ve İran arasında gizli uçak krizi! Pakistan diplomatik köprü mü yoksa İran askeri uçakları için güvenli liman mı?

Washington ile Tahran arasında ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Pakistan’ın, İran askeri uçaklarını Amerikan hava saldırılarından ko..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23