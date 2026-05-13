İnterpol’ün aradığı Faslı uyuşturucu kaçakçısını MİT paketledi

Türkiye, suç ve suçlularla mücadele kapsamında emniyet güçlerinin koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve faaliyetlerini gizlemek amacıyla kriptolu haberleşme uygulamaları kullandığı öne sürülen, hakkında “Difüzyon Mesajı” ile aranma kaydı bulunan Mohamed Boulakhrif, MİT ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla İstanbul'un Şişli ilçesinde gözaltına alındığı aktarıldı.

Interpol tarafından aranan şüphelinin bağlantıları da araştırılıyor. Öte yandan şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesi bekleniyor.

Adalet Bakanı olduğu zaman bir genelge yayınladığını ve 81 ilin valisine verdiği talimatı anlatan Bakan Gürlek, özellikle uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar konusunda sonuna kadar gidilmesi talimatı verdiğini duyurmuştu.