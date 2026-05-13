  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“İstanbul nimet nimet” diyen CHP kadroları İBB’yi iflasın eşiğine getirdi! Soygunun adı zarar oldu İran füze kapasitesini büyük ölçüde koruyor Trump’ı fena bozdular CHP belediyeye operasyon: Çok sayıda gözaltı var İhmal bizi bitirdi: Türkiye yok olmanın eşiğinde! Aile Çökerse Ülke Uçuruma Sürüklenir! "İktidara Yürüdüğü Öne Sürülüyordu” CHP’den kaçan kaçana! Eyüp Sultan Cami yaz sonu açılıyor Avrupa'nın en büyüğü Fransa'ya mühür olacak Ankara’da "Sanal Çetelere" şafak operasyonu: 19 gözaltı Mustafa Varank’ın “geyik” esprisi törene damga vurdu! Enerji Bakanı’nın yüzüne dikkat Türkiye güne dev operasyonla uyandı: '5 milyar 800 milyon TL' olarak açıklandı ABD’liler suikast girişimlerine inanmıyor Mallarını iyi tanıyorlar
Dünya En seçkin ve gizli birimlerini yollamış! Kartel operasyonlarının arkasından CIA çıktı!
Dünya

En seçkin ve gizli birimlerini yollamış! Kartel operasyonlarının arkasından CIA çıktı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
En seçkin ve gizli birimlerini yollamış! Kartel operasyonlarının arkasından CIA çıktı!

Amerikan basını, Meksika'da uyuşturucu kartellerine karşı yürütülen gizli ve kanlı operasyonların arkasında CIA'in en seçkin ve gizli birimi Ground Branch’ın yer aldığını, infazların ise Orta Doğu’daki suikast yöntemlerini andırdığını yazdı.

Meksika'da son aylarda artan gizemli patlamalar ve nokta operasyonların arkasından ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) çıktı.

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre CIA'in en seçkin ve aynı zamanda gizli birimlerinden "Ground Branch", Meksika topraklarında kartelleri hedef alan operasyonlarda aktif görev alıyor. Operasyonların istihbarat paylaşımıyla sınırlı olmadığı, bazı durumlarda birimin suikastlarda atkif rol oynadığı iddia edildi.

OTOYOLDA PATLAMA

CNN, 28 Mart'ta Meksika'nın başkentine yakın işlek bir otoyolda meydana gelen gizemli patlamaları örnek gösterdi. Patlamada Sinaloa Karteli'nden "El Payin" lakabıyla bilinen Francisco Beltran ile şoförü ölmüştü. Meksikalı yetkililer olayla ilgili sessizliğini korurken CNN'e konuşan kaynaklar, saldırının CIA ajanlarının desteğiyle düzenlenen hedefli bir suikast olduğunu iddia etti.

Haberde, CIA'in kartellerin üst düzey liderlerinin yanı sıra, organizasyonun orta ve alt kadrolarını da sistematik şekilde hedef aldığı aktarıldı.

ORTA DOĞU'DAKİ SUİKASTLARA BENZİYOR

Eski ve mevcut ABD güvenlik yetkilileri, kullanılan yöntemlerin Orta Doğu'da sık sık yaşanan suikastlara benzediğini söyledi. Ancak bu operasyonlar Meksika yasalarına aykırı. Çünkü Meksika anayasasına göre yabancı ajanların federal hükümetin izni olmadan güvenlik operasyonlarına katılması yasak. CIA Sözcüsü Liz Lyons, CNN'in haberini "yanlış ve sansasyonel" olarak nitelerken Meksika Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch yabancı kurumların ülke topraklarında gizli ölümcül operasyonlar yürüttüğü iddialarını "mutlak surette reddettiklerini" söyledi. Ancak geçen ay Meksika'nın Chihuahua eyaletinde şüpheli trafik kazasında ölen iki Amerikalının "gizli görevdeki" CIA ajanları olduğunun ortaya çıkması, bakanın iddialarının ne kadar güvenilir olduğunun da sorgulanmasına yol açtı.

CIA'den Trump'ın uykusunu kaçıracak İran istihbaratı
CIA'den Trump'ın uykusunu kaçıracak İran istihbaratı

Dünya

CIA'den Trump'ın uykusunu kaçıracak İran istihbaratı

CIA'den itiraf: 'Tahran’ın füze gücü beklentilerin çok üzerinde'
CIA'den itiraf: 'Tahran’ın füze gücü beklentilerin çok üzerinde'

Dünya

CIA'den itiraf: 'Tahran’ın füze gücü beklentilerin çok üzerinde'

Arakçi ‘İran halkı asla boyun eğmez’ CIA yanılıyor füze kapasitemiz yüzde 120
Arakçi ‘İran halkı asla boyun eğmez’ CIA yanılıyor füze kapasitemiz yüzde 120

Dünya

Arakçi ‘İran halkı asla boyun eğmez’ CIA yanılıyor füze kapasitemiz yüzde 120

CIA ve Mossad adına çalışan casusu idam ettiler
CIA ve Mossad adına çalışan casusu idam ettiler

Dünya

CIA ve Mossad adına çalışan casusu idam ettiler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap

Meksika baş edemiyor uyuşturucu kartelleri ile ABD zalimi ancak zalimlerin hakkından geliyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23