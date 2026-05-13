En seçkin ve gizli birimlerini yollamış! Kartel operasyonlarının arkasından CIA çıktı!

Meksika'da son aylarda artan gizemli patlamalar ve nokta operasyonların arkasından ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) çıktı.

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre CIA'in en seçkin ve aynı zamanda gizli birimlerinden "Ground Branch", Meksika topraklarında kartelleri hedef alan operasyonlarda aktif görev alıyor. Operasyonların istihbarat paylaşımıyla sınırlı olmadığı, bazı durumlarda birimin suikastlarda atkif rol oynadığı iddia edildi.

OTOYOLDA PATLAMA

CNN, 28 Mart'ta Meksika'nın başkentine yakın işlek bir otoyolda meydana gelen gizemli patlamaları örnek gösterdi. Patlamada Sinaloa Karteli'nden "El Payin" lakabıyla bilinen Francisco Beltran ile şoförü ölmüştü. Meksikalı yetkililer olayla ilgili sessizliğini korurken CNN'e konuşan kaynaklar, saldırının CIA ajanlarının desteğiyle düzenlenen hedefli bir suikast olduğunu iddia etti.

Haberde, CIA'in kartellerin üst düzey liderlerinin yanı sıra, organizasyonun orta ve alt kadrolarını da sistematik şekilde hedef aldığı aktarıldı.

ORTA DOĞU'DAKİ SUİKASTLARA BENZİYOR

Eski ve mevcut ABD güvenlik yetkilileri, kullanılan yöntemlerin Orta Doğu'da sık sık yaşanan suikastlara benzediğini söyledi. Ancak bu operasyonlar Meksika yasalarına aykırı. Çünkü Meksika anayasasına göre yabancı ajanların federal hükümetin izni olmadan güvenlik operasyonlarına katılması yasak. CIA Sözcüsü Liz Lyons, CNN'in haberini "yanlış ve sansasyonel" olarak nitelerken Meksika Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch yabancı kurumların ülke topraklarında gizli ölümcül operasyonlar yürüttüğü iddialarını "mutlak surette reddettiklerini" söyledi. Ancak geçen ay Meksika'nın Chihuahua eyaletinde şüpheli trafik kazasında ölen iki Amerikalının "gizli görevdeki" CIA ajanları olduğunun ortaya çıkması, bakanın iddialarının ne kadar güvenilir olduğunun da sorgulanmasına yol açtı.