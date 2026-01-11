  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Güvenlik kaynaklarından Suriye açıklaması: MİT yoğun çaba gösterdi Şara’nın danışmanından tarihi uyarı: Kaostan beslenenler ders çıkarsın Suriye'den Halep mesajı: Kaosa bel bağlayanlar dersini aldı! Siyonist işgalci Suriye'de azgınlaştı: On günde 16 kara operasyonu Erdoğan'dan kendisini bekleyen gazetecilere jest! 169 yıllık tarihi cami restore ediliyor! "Burası bizim geçmişimiz" Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ertelenecek mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi Halep'te terör inlerine pençe: Vali El-Garib'den koordinasyon uyarısı Üretimin çarkları rekor tazeledi! Cevdet Yılmaz’dan yüksek teknoloji ve cari açık müjdesi Ünlü olmak suç işleme ayrıcalığı getirmiyor! Toplumun yüzde 85’i ünlülere uyuşturucu operasyonlarına hukuki bakıyor
Gündem Pehlevi'den İran sokaklarına isyan ateşi! "Sakın vazgeçmeyin, rejim çöküyor!"
Gündem

Pehlevi'den İran sokaklarına isyan ateşi! "Sakın vazgeçmeyin, rejim çöküyor!"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Pehlevi'den İran sokaklarına isyan ateşi! "Sakın vazgeçmeyin, rejim çöküyor!"

İran’da sular durulmuyor. Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek kritik bir mesaj yayımladı. Rejimin her geçen gün kan kaybettiğini ve güvenlik güçleri içerisinde ciddi çözülmelerin başladığını iddia eden Pehlevi, halkın direnişini selamlayarak "Sokakları terk etmeyin" çağrısı yaptı.

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi, İran’daki göstericilere seslendiği mesajında rejimin zayıfladığını ve birçok güvenlik gücü personelinin görevi bıraktığını belirterek, "Sokakları terk etmeyin" çağrısında bulundu.

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi, yayınladığı video mesaj aracılığıyla İran’daki protestoculara seslendi. Göstericilerin 3 gecedir sokakları doldurduğunu söyleyen Pehlevi, "Güçlü ve cesur varlığınızla, Ali Hamaney’in baskısını ve İran rejimini ciddi şekilde zayıflattınız" dedi. İran yönetiminin rejime bağlı asker bulma ve sokaklardaki milyonlarca insanla başa çıkma konusunda zorlandığına dair güvenilir raporlar aldığını söyleyen Pehlevi, "Şu ana kadar birçok silahlı kuvvet ve güvenlik gücü mensubu görev yerlerini terk etti veya halkı bastırmaya yönelik emirleri çiğnedi" ifadelerini kullandı.

 

"Yalnız olmadığınızı bilin"

Hamaney’in elinde İran ve İranlıların düşmanı olan şiddet yanlısı azınlık bir paralı askerler grubunun kaldığını iddia eden Pehlevi, "Yaptıklarının bedelini ödeyeceklerini biliyorlar" diye konuştu. İran halkına daha önce yaptığı birlik olma ve protesto gösterilerine destek verme çağrısını yineleyen Pehlevi, "Yalnız olmadığınızı bilin. Dünyanın dört bir yanındaki yurttaşlarınız gururla sesinizi haykırıyor ve onların görüntülerini televizyon ekranlarında mutlaka göreceksiniz" diye konuştu.

Trump’ın destek açıklamasını hatırlattı

Dünyanın İran’ın ulusal devriminin yanında olduğunu ve İran halkının cesaretine hayranlık duyduğunu vurgulayan Pehlevi, "Özellikle, özgür dünyanın lideri ABD Başkanı Donald Trump, tarif edilemez cesaretinizi dikkatle gözlemledi ve size yardım etmeye hazır olduğunu açıkladı. Sokakları terk etmeyin. Kalbim sizinle. Yakında yanınızda olacağımı biliyorum" şeklinde konuştu.

İran'dan "kargaşa çıkaranlara" sert uyarı: Halka ihanet eden...
İran'dan "kargaşa çıkaranlara" sert uyarı: Halka ihanet eden...

Dünya

İran'dan "kargaşa çıkaranlara" sert uyarı: Halka ihanet eden...

Sömürgecilerin uykusunu kaçıran samimiyet: Afrika neden Erdoğan diyor? Macron bu filmi iyi izle!
Sömürgecilerin uykusunu kaçıran samimiyet: Afrika neden Erdoğan diyor? Macron bu filmi iyi izle!

Gündem

Sömürgecilerin uykusunu kaçıran samimiyet: Afrika neden Erdoğan diyor? Macron bu filmi iyi izle!

İran'da gösterilerde ölenlerin sayısı 116'ya yükseldi
İran'da gösterilerde ölenlerin sayısı 116'ya yükseldi

Dünya

İran'da gösterilerde ölenlerin sayısı 116'ya yükseldi

Trump’tan İran için "müdahale" sinyali: "Yardım etmeye hazırız!"
Trump’tan İran için "müdahale" sinyali: "Yardım etmeye hazırız!"

Dünya

Trump’tan İran için "müdahale" sinyali: "Yardım etmeye hazırız!"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cuma

Rıza Pehlevi İrananin başina geçerse Amarikaya uşaklık yapar,İrana değil.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23