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Pegasus'un "Yarınlara Uçuyoruz Projesi"ne ödül

Pegasus Hava Yolları, Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı yürütücülüğünde başlatılan "Yarınlara Uçuyoruz Projesi" ile 10. KSS Zirvesi kapsamında verilen Sosyal Kalkınma Hedefleri Akademi Ödülleri'nin "Hedefler İçin Ortaklıklar" kategorisinde ödül aldı

07 Aralık 2018 Cuma 15:01
Pegasus'un "Yarınlara Uçuyoruz Projesi"ne ödül

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmak için tasarlanan, topluma yarar sağlayan ve değer katan projelerin ödüllendirildiği 10. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi Sosyal Kalkınma Hedefleri Akademi Ödülleri’nin "Hedefler İçin Ortaklıklar" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Pegasus Hava Yolları’ndan yapılan açıklamaya göre, Pegasus'un eylül ayında Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde başlatılan "Yarınlara Uçuyoruz Projesi" ile ödüllendirildiği etkinlik kapsamında, Türkiye'nin en iyi kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları uluslararası bir jüri tarafından değerlendirildi.

Pegasus Hava Yolları’nın Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve TOG yürütücülüğünde başlattığı bir hibe programı olan "Yarınlara Uçuyoruz Projesi", Eylül 2018’de başladı.

Gençlerin Türkiye içindeki toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini desteklemek amacıyla geliştirilen projeyle, gençlerin kişisel gelişimlerine ve enerjilerini toplumsal faydaya dönüştürmelerine katkıda bulunmak hedefleniyor.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 15:01
  1. Pegasus

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