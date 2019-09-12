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Pegasus’un ilk A321 Neo tipi uçağı filoya katıldı

Pegasus Hava Yolları’nın 100 uçaklık Airbus siparişinin 239 koltuğa sahip ilk A321 Neo tipi uçağı filoya katıldığı açıklandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:59
Pegasus’un ilk A321 Neo tipi uçağı filoya katıldı

Pegasus Hava Yolları’nın 100 uçaklık Airbus siparişinin 239 koltuğa sahip ilk A321 Neo tipi uçağı filoya katıldığı açıklandı. Şirketin yeni A321 Neo’su, filodaki diğer Airbus’lar gibi yeni nesil çevreci motorları sayesinde çevresel ayak izlerini azaltıyor.



Pegasus Hava Yolları, 2012 yılında sipariş ettiği ve verildiği tarih itibarıyla Türk sivil havacılık tarihinde bir seferde verilmiş en büyük sipariş olduğu belirtilen 100 uçaklık Airbus siparişinin ilk A321 neo tipi uçağını filosuna kattığını açıkladı. 11 Eylül’de teslim alınan TC-RBA tescilli yeni A321 Neo uçağa, Pegasus’un filoya yeni katılan uçaklara çalışanların kız çocuklarının isimlerini verme geleneği sürdürülerek ‘Asem Zümra’ adı verildi. Şirketin yeni A321 Neo’su, yeni nesil çevreci motorları sayesinde çevresel ayak izlerini azaltıyor.



Sessiz ve çevreci


Yapılan bilgilendirmede; Airbus tarafından üretilen orta menzil tek koridorlu uçak ailesine en son eklenen A321 Neo tipi uçaklar, ailenin en büyük üyesi konumunda bulunuyor. Sahip oldukları yeni nesil LEAP-1A motorların teknik özellikleri sayesinde, gerek havaalanları ve yaşam yerleri gerekse kabin içine olan etkisi dikkate alındığında önceki modellere göre en az yüzde 50 daha sessiz olan A321 Neo’ların yıllık karbon salınımları da çok daha az olarak gözlemleniyor. A321 Neo’larda kanat uçlarında yapılan modifikasyonlarla birlikte, önceki modellere göre en az yüzde 15 yakıt tasarrufu sağlanıyor.



Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, "Şirket olarak, filomuzu yeni nesil çevreci uçaklarla adım adım genişletmeye devam ediyoruz. 2024 yılına kadar filomuzun yarısını oluşturmasını hedeflediğimiz Airbus A320 ailesinin en büyük üyesi olan A321 Neo tipi uçaklarımızın ilkini teslim almanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Yeni nesil çevreci motorlara sahip, ACF (Airbus Cabin Flex) konfigürasyonlu A321 Neo tipi uçaklarımız çevresel ayak izlerini azaltacak" dedi.



"Hedefimiz misafir deneyimini mükemmelleştirmek"


Misafirlerinin seyahat deneyimini mükemmelleştirmenin şirket olarak en öncelikli hedeflerinden olduğunu belirten Mehmet T. Nane, "Dijital dönüşümümüz çerçevesinde yenilikçi uygulamalarımıza her geçen gün bir yenisini ekliyoruz. Filomuza katılan yeni uçaklarımızla da misafirlerimize keyifli bir uçuş deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Teslim aldığımız ilk A321 Neo uçağımız 239 koltuk kapasitesi ile filomuzdaki diğer uçaklarımızdan farklılaşıyor" şeklinde konuştu.



"Turizmin en büyük destekçileri arasındayız"


Filolarını yeni nesil çevreci uçaklarla adım adım büyütmeye ve gençleştirmeye devam ettiklerini ifade eden Nane, sözlerine şöyle tamamladı: "Türkiye’nin büyük bir turizm potansiyeli olduğunu hepimiz biliyoruz. 2024 yılının sonuna kadar filomuza katacağımız yeni uçaklarımız, bu potansiyeli ortaya çıkarmada bize itici bir güç olacak. Biz de Pegasus olarak bu güçle ve yenilikçi teknolojilerle geliştirdiğimiz örnek uygulamalarımızla, ülkemizin turizm alanındaki büyümesinin en büyük destekçilerinden olmaya devam edeceğiz".


Pegasus Hava Yolları’nın 2012 yılında verdiği 100 uçaklık Airbus siparişi, Pegasus’un tarihindeki yeni büyüme dönemine işaret ediyordu ve verildiği tarih itibarıyla Türkiye’nin en büyük uçak siparişi olduğu kaydediliyor.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:59
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