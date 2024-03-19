Pegasus’tan yeni hat: Sabiha Gökçen-Kahire Sphinx

Pegasus Havayolları, 15 Mart’tan itibaren İSG’den Mısır’ın başkenti Kahire’deki Sphinx Havalimanı’na uçuş gerçekleştirmeye başladı. İki havalimanı arasındaki karşılıklı seferler salı, perşembe, cuma, cumartesi, pazar günleri olmak üzere haftada beş kez gerçekleştiriliyor. İSG Üst Yöneticisi (CEO) Serhat Soğukpınar, dünyanın iki kadim şehrini ikinci kez birbirine bağladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: “Ulaşım çeşitliliği ve merkezlere olan yakınlığıyla ‘Şehrin Havalimanı’ olarak adlandırılan Sabiha Gökçen Havalimanı, tarihi, kültürü, doğal güzelliği, ticaret ve eğitim olanaklarıyla İstanbul’umuzu dünya ile bağlayan önemli noktalardan biri. Pegasus’un başlattığı uçuşlarla kültür ve antik tarihi bakımından dünyanın sayılı yerleşimlerinden biri olan Mısır’daki 5. destinasyonumuz Sphinx bağlantısının, her iki uçta pek çok yolcuya kolaylık ve konfor sağlayacağına inanıyoruz. Yeni işbirlikleriyle destinasyon sayımızı artırmaya ve ortaklıklarımızı güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.”