Pegasus’tan yeni dış hatlar
Pegasus, 14 Şubat'ta Erbil Havalimanı'na; 2 Mart'ta da Basra Havalimanı'na düzenleyeceği seferlerle yeni dış hatların uçuşuna başlamış olacak.24 Ocak 2019 Perşembe 11:34
Pegasus, haftanın iki günü Erbil Havalimanı’na ve Basra Havalimanı’na sefer düzenleyecek. Gaziantep Havalimanı’ndan Erbil Havalimanı’na haftanın iki günü düzenlenecek seferlerin ilki 14 Şubat, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Basra Havalimanı’na haftanın iki günü düzenlenecek seferlerin ilki ise 2 Mart’ta gerçekleşecek. Pegasus’un Gaziantep-Erbil uçuşları, Gaziantep Havalimanı’ndan Erbil Havalimanı’na salı ve perşembe günleri 09.10’da, Erbil Havalimanı’ndan G.Antep Havalimanı’na ise aynı günler saat 11.35’te düzenlenecek.
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