0553 313 94 23

Pegasus’a İK’da 2 uluslararası ödül

Pegasus Hava Yolları, insan kaynakları (İK) alanında dünyanın en önemli ödülleri arasında yer alan HR Excellence Awards ve The Peer Awards For Excellence’tan birincilikle döndü.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:31
Pegasus’a İK’da 2 uluslararası ödül

Pegasus, İngiltere’nin insan kaynakları alanında en prestijli organizasyonlarından HR Excellence Awards 2018 yarışmasında, “Denizaşırı Başvurular Arasından Seçilen En İyi İK Stratejisi” kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Pegasus, eş zamanlı olarak The Peer Awards For Excellence yarışmasında da “İnsan ve Performans Yönetimi” kategorisinde “Değişimi En Etkili Yöneten Şirket” ödülüne layık görüldü.

İK’YA İNOVATİF BAKIŞ

Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Direktörü Dilara Oğur, dünya çapında itibarlı 2 organizasyondan büyük ödülle dönmekten gurur duyduklarını belirterek, Pegasus çatısı altında inovatif bakış açısıyla gerçekleştirdikleri İK projeleriyle ses getirdiklerini söyledi.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:31
  1. HR Excellence Awards 2018
  2. Denizaşırı Başvurular Arasından Seçilen En İyi İK Stratejisi
  3. Pegasus Havayolları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Silivri TOKİ konutları kura çekim sonuçları
    1. Silivri TOKİ konutları kura çekim..
    2. Erdoğan'ın KKTC ziyareti Kıbrıs Türk..
    3. Kendini böyle savundu: Hastayım..
    4. Erdoğan’ı 7 yıl önce “Başkan” ilân..
    5. Galatasaray maçı seyircisiz oynanacak!
    6. Karadeniz'de sıkışan teröristler..
    7. 20 bin öğretmen mülakat sonuçları ne..
    8. O siteye bir şok daha! Reddedildi
    9. Vatandaşlardan Adnan Oktar'a tepki:..
    10. AK Parti MKYK’sı 18 Ağustos’ta..
    11. FETÖ'nün kilise destekli imamları!..
    12. Adnan Oktar'ın kirli geçmişi!
    13. 2018 20 bin sözleşmeli öğretmen..
    14. Başsavcılık açıklama yaptı! Adnan..
    15. Adnan Oktar'ın kanalı A9 TV kapatıldı..
    16. Çavuşoğlu'ndan flaş S-400 açıklaması:..
    17. Adnan Oktar gözaltına alındı mı?
    18. Tezcan’a sosyal medya linçi
    19. Bomba gelişme! İtalyan futbol devi,..
    20. Yok böyle hırsızlık! Bayrağı direğiyle..
    "İnşallah İbrahim kalın olmaz"
    "İnşallah İbrahim kalın olmaz"
    İşte yeni kabinede yer almayan isimler
    İşte yeni kabinede yer almayan isimler
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!
    Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!
    Diriliş oyuncusuna büyük vefasızlık...Dansözlü parti verdiler!
    Diriliş oyuncusuna büyük vefasızlık...Dansözlü parti verdiler!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!
    Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın ilk işi belli oldu
    Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın ilk işi belli oldu