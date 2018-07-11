Pegasus’a İK’da 2 uluslararası ödül

Pegasus, İngiltere’nin insan kaynakları alanında en prestijli organizasyonlarından HR Excellence Awards 2018 yarışmasında, “Denizaşırı Başvurular Arasından Seçilen En İyi İK Stratejisi” kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Pegasus, eş zamanlı olarak The Peer Awards For Excellence yarışmasında da “İnsan ve Performans Yönetimi” kategorisinde “Değişimi En Etkili Yöneten Şirket” ödülüne layık görüldü.

İK’YA İNOVATİF BAKIŞ

Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Direktörü Dilara Oğur, dünya çapında itibarlı 2 organizasyondan büyük ödülle dönmekten gurur duyduklarını belirterek, Pegasus çatısı altında inovatif bakış açısıyla gerçekleştirdikleri İK projeleriyle ses getirdiklerini söyledi.