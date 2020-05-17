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Ekonomi

Pegasus yeni normale hazır

Yeni tip Corona virüsüne (Covid-19) karşı alınan tedbirler çerçevesinde uçuşlarına ara veren havayolu şirketi Pegasus, faaliyetlerine yeniden başlıyor. Şirketin genel müdürü Mehmet Tevfik Nane, 20 Mayıs’ta şirketi tekrar açacaklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:08:00 -
Pegasus yeni normale hazır

Seferler için tarih vermeyen Nane, “Burada yetkili merci biz değiliz. Ama uçuşa hazır olduğumuz da bilinmeli. Pilotlarımızı devamlı eğitime tabi tutuyoruz. Gelinen aşamada yüzde 20’si eğitimden geçmiş durumda. Umuyorum, bu oran temmuz ayına kadar yüzde 100’ü bulacak” dedi. Uçakların uçuşa hazır olmaları için hummalı bir çalışma yürüttüklerine işaret eden Nane, “Arkadaşlarımız yoğun bir tempo içerisindeler. Malum, uçakları kapatmak ve iki ay kullanmamak yedek parça ile malzeme harcamalarını arttırır. İşte bu nedenle uçaklarımızı sürekli uçuşa hazır halde bekletmek zorundayız. Şu da muhakkak ki bize ‘Yarın uç’ deseler biz yarın uçarız” ifadelerini kullandı.

Nane, şu anda Covid-19 tehdidini atlatmaya ve istihdamlarını korumaya odaklandıklarını da belirtti.

İkramlar kalkmayacak

Nane, ayrıca yeni dönemde ikramları kaldırmayacaklarını dile getirerek, “Formatı değiştireceğiz. Uçakta paketli yiyeceklere ve içeceklere yer vereceğiz. Sıcak yemek, çay ve kahve servisi  ise yapmayacağız” açıklamalarında bulundu.

 

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