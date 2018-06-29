THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

Pegasus ‘Rüya’yı filosuna kattı

Pegasus Hava Yolları, 2018 yılında filosuna katılacak 10 yeni uçaktan beşincisi olan TC-NBV kuyruk tescilli “Rüya” isimli uçağı teslim aldı.

29 Haziran 2018 Cuma 10:29
Pegasus ‘Rüya’yı filosuna kattı

Yeni nesil çevreci motorlara sahip uçaklarla filosunu genişletmeye devam eden Pegasus Hava Yolları, 2018 yılında filosuna katılacak 10 yeni uçaktan beşincisi olan TC-NBV kuyruk tescilli “Rüya” isimli uçağı teslim aldı. Fransa’nın Toulouse şehrinden hareket ederek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na iniş yapan Airbus A320neo tipi yeni uçak, Pegasus’un 100 uçaklık Airbus siparişi kapsamında teslim aldığı 21. ve Pegasus filosunun 79. uçağı olma özelliğini taşıyor. 5,7 yaş ortalaması ile Türkiye’nin en genç filosuna sahip olan Pegasus’un filosunda 45 adedi Boeing B737-800, 1 adedi Boeing B737-400, 12 adedi Airbus A320-200ceo ve 21 adedi Airbus A320neo olmak üzere toplam 79 adet uçak bulunuyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 10:29
  1. İstanbul
  2. pegasus
  3. hava yolları
  4. rüya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Standard & Poor's'dan flaş Türkiye karar
    1. Standard & Poor's'dan flaş Türkiye karar
    2. Katliamı yapan ABD'linin kimliği..
    3. Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış..
    4. Erdoğan'dan Şarık Tara için taziye..
    5. Fatih Portakal Fox TV'ye veda mı etti?
    6. Teröristler üs bölgesine saldırdı
    7. Alman uzman bomba 'Muharrem İnce'..
    8. Çinli şirketler Türkiye'ye çıkarma yaptı
    9. Minik Eylül'ün acı haberinden sonra..
    10. UEFA Başkanı'ndan Galatasaray..
    11. İstanbul lise taban puanları 2018..
    12. Ankara liseleri taban puanları..
    13. Yerli Yörük sahneye çıktı
    14. Açık tenli ve sarışın insanlarda..
    15. Alaattin Çakıcı'ya soruştuma başlatıldı!
    16. Fatih Portakal böyle veda etti
    17. Alaattin Çakıcı; Hakan Albayrak Etyen..
    18. Mantı tarifi
    19. Ramil Guliyev 35 yıllık rekoru kırdı
    20. Çantanızda olmaması olmaz olan 9 şey
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
    İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
    İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
    AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
    AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
    İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
    İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
    2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
    Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak
    Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak