  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Pegasus Hava Yolları, Antalya-Moskova uçuşlarına başlıyor
Aktüel

Pegasus Hava Yolları, Antalya-Moskova uçuşlarına başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-13 17:24:54 -
Pegasus Hava Yolları, Antalya-Moskova uçuşlarına başlıyor

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, 10 Kasım'dan itibaren Antalya-Moskova arasında haftanın 3 günü karşılıklı sefer düzenleyecek.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, Antalya'dan yapılan uçuşların sayısını artırmaya devam eden şirket, Moskova’ya direkt seferler başlatıyor.

Antalya'dan Moskova'ya düzenlenecek seferlerin ilki 10 Kasım 2020'de gerçekleşecek.

Pegasus'un Moskova uçuşları Antalya Havalimanı'ndan Moskova Domodedovo Havaalanı'na salı, perşembe ve pazar günleri 10.00'da, Moskova Domodedovo Havaalanı'ndan Antalya Havalimanı'na ise yine aynı günler 14.15’te düzenlenecek.

Yeni hattın biletleri, Antalya'dan Moskova'ya 75,99 dolardan başlayan, Moskova'dan Antalya'ya ise 75,99 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Pegasus Hava Yolları, Antalya'dan gerçekleşen direkt seferleriyle yolcularına yurt içinde Adana, Kayseri, Trabzon, İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara olmak üzere 5 noktaya, yurt dışında ise Tel Aviv, Londra, Bişkek, Moskova, Krasnodar, Amman ve Almatı olmak üzere 7 noktaya uçma imkanı sağlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman dizisine ne oldu böyle?
Medya

Kuruluş Osman dizisine ne oldu böyle?

İlk sezonunda izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi ikinci sezona da fırtına gibi başladı. Dizi yeni sezonda izleyicilere sanki yeni ..
İsveçli bakan ne yapacağını şaşırdı! Çavuşoğlu yüzüne baka baka söyledi
Gündem

İsveçli bakan ne yapacağını şaşırdı! Çavuşoğlu yüzüne baka baka söyledi

İsveç Dışişleri Bakanı Linde ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşının yüzüne karşı "Siz kimden ..
Bomba kulisi paylaştı: Bence muhalefetin adayı...
Siyaset

Bomba kulisi paylaştı: Bence muhalefetin adayı...

Aldığı duyumu köşesine taşıyan gazeteci Abdülkadir Selvi, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan olabilec..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay