Pegasus Hava Yolları, Antalya-Moskova uçuşlarına başlıyor

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, 10 Kasım'dan itibaren Antalya-Moskova arasında haftanın 3 günü karşılıklı sefer düzenleyecek.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, Antalya'dan yapılan uçuşların sayısını artırmaya devam eden şirket, Moskova’ya direkt seferler başlatıyor.

Antalya'dan Moskova'ya düzenlenecek seferlerin ilki 10 Kasım 2020'de gerçekleşecek.

Pegasus'un Moskova uçuşları Antalya Havalimanı'ndan Moskova Domodedovo Havaalanı'na salı, perşembe ve pazar günleri 10.00'da, Moskova Domodedovo Havaalanı'ndan Antalya Havalimanı'na ise yine aynı günler 14.15’te düzenlenecek.

Yeni hattın biletleri, Antalya'dan Moskova'ya 75,99 dolardan başlayan, Moskova'dan Antalya'ya ise 75,99 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Pegasus Hava Yolları, Antalya'dan gerçekleşen direkt seferleriyle yolcularına yurt içinde Adana, Kayseri, Trabzon, İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara olmak üzere 5 noktaya, yurt dışında ise Tel Aviv, Londra, Bişkek, Moskova, Krasnodar, Amman ve Almatı olmak üzere 7 noktaya uçma imkanı sağlıyor.

