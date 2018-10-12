THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Pegasus gençleri yarınlara uçuracak

Pegasus Hava Yolları tarafından, gençlerin Türkiye içindeki toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini desteklemek amacıyla Yarınlara Uçuyoruz Projesi başlatıldı.

12 Ekim 2018 Cuma 10:15
Pegasus gençleri yarınlara uçuracak

Pegasus Hava Yolları tarafından, gençlerin Türkiye içindeki toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini desteklemek amacıyla Yarınlara Uçuyoruz Projesi başlatıldı.

Masrafları karşılayacak

Projenin 18-29 yaş arasındaki gençleri kapsadığını dile getiren Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, “Bu gençler bir şeyler yapmak istiyor. Bunu yaparken belirli kaynakları var, belirli kaynakları yok. Özellikle şehir dışına giderken ulaşım ana sıkıntılardan bir tanesi. Biz de, ‘Bu tür gençlerin proje geliştirirken uçmayı ya da yol konusunu, barınmayı dert etmemesi için bir alt yapı oluşturalım’ dedik” dedi.

Son tarih 20 Ekim

Proje kapsamında 21 Eylül’de başvuru almaya başladıklarını aktaran Nane, başvuruların 20 Ekim’de sona ereceğini bildirdi. Nane, “Seçeceğimiz 20 projenin, özellikle Pegasus’un uçtuğu şehirlerdeki uçak ve barınma ihtiyaçlarını biz karşılayacağız ve bu gençlerimizin yaptıkları projelere bir nebze destek olacağız” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 10:15
  1. Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
    1. İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
    2. İçişleri'nden taksiciler için genel..
    3. İTO’dan belge hizmetlerinde indirim
    4. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    5. Cihaza bağımlı olan kronik hastalara..
    6. İstanbul Silivri sahili sular altında..
    7. Wabco’dan 100 milyonluk yatırım
    8. 2018 KPSS önlisans Genel Yetenek-Genel..
    9. Vodafone 5 yılda 25 milyon $’lık fon..
    10. BİM Şok aktüel indirim ürünleri..
    11. DS TECHEETAH atölye açılışı ve yeni..
    12. Pegasus gençleri yarınlara uçuracak
    13. İlk günkü keyifle yola devam
    14. Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi..
    15. THY, Yeni Havalimanı’ndan ilk uçuşunu..
    16. Muharrem ayının bereketi Ümraniye’de..
    17. KPSS önlisans sınavı ne zaman?
    18. Eroğlu Holding’te indirim kampanyası..
    19. Cihaza bağımlı hastalara elektrik..
    20. Beşiktaş'tan mali tedbir! Yeni..
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2018
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama