Pegasus gençleri yarınlara uçuracak

Pegasus Hava Yolları tarafından, gençlerin Türkiye içindeki toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini desteklemek amacıyla Yarınlara Uçuyoruz Projesi başlatıldı.

Masrafları karşılayacak

Projenin 18-29 yaş arasındaki gençleri kapsadığını dile getiren Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, “Bu gençler bir şeyler yapmak istiyor. Bunu yaparken belirli kaynakları var, belirli kaynakları yok. Özellikle şehir dışına giderken ulaşım ana sıkıntılardan bir tanesi. Biz de, ‘Bu tür gençlerin proje geliştirirken uçmayı ya da yol konusunu, barınmayı dert etmemesi için bir alt yapı oluşturalım’ dedik” dedi.

Son tarih 20 Ekim

Proje kapsamında 21 Eylül’de başvuru almaya başladıklarını aktaran Nane, başvuruların 20 Ekim’de sona ereceğini bildirdi. Nane, “Seçeceğimiz 20 projenin, özellikle Pegasus’un uçtuğu şehirlerdeki uçak ve barınma ihtiyaçlarını biz karşılayacağız ve bu gençlerimizin yaptıkları projelere bir nebze destek olacağız” ifadelerini kullandı.