Pedofili skandalıyla gündeme gelen Elif Şafak "Ben de İmamoğlucuyum" dedi!

Abdullah Şevki'nin bir kitabında yer verdiği rezalet ifadelerden sonra, Elif Şafak'ın da, "Mahrem" isimli kitabında pedofili ifadelere yer verdiği ortaya çıkmıştı. Türkiye kamuoyunun büyük tepkisini çeken bu ifadelerden sonra Şafak, "Ben de İmamoğlucuyum" diyerek sol kesime oynamaya başladı.

Elif Şafak, BBC Türkçe'ye konuştu.

Türkiye'de demokrasinin "yalnızca seçim sandığında" arandığını savunan Elif Şafak, İBB seçimlerinin iptal edilmesinin CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na 'büyük bir haksızlık olduğunu' söyledi. Şafak, "Geriye bir tek seçim sandığı kaldı, şimdi o seçimler de iptal ediliyor. Dolayısıyla ben büyük endişe duyuyorum, üzüntü duyuyorum. Ve sanatçılar olarak konuşmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Pedofili savunması: Kurbanın gözünden anlatıyorum

Şafak, 'Mahrem' romanındaki skandal ifadelerin 'çocuk tacizi ve pedofiliyi özendirdiği' iddiasıyla sosyal medyada yayılan tepkilerle ilgili ise, ''Okumadan ileri geri laflar sarfediyorlar. Ben edebiyatçı olarak kurbanın yanında yer alıyorum, onun gözünden anlatıyorum. Pedofiliyi savunmak söz konusu değil" diye konuştu.