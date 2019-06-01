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Pedofili skandalıyla gündeme gelen Elif Şafak "Ben de İmamoğlucuyum" dedi!

Pedofili ifadeler içeren skandal kitabıyla gündeme gelen Elif Şafak, "Türkiye'de çok büyük haksızlıkların yaşandığı bir tünelden geçiyoruz" dedi ve seçimlerin iptal edilmesiyle CHP'nin adayına "büyük bir haksızlık" yapıldığını söyledi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 13:16
Pedofili skandalıyla gündeme gelen Elif Şafak "Ben de İmamoğlucuyum" dedi!

Abdullah Şevki'nin bir kitabında yer verdiği rezalet ifadelerden sonra, Elif Şafak'ın da, "Mahrem" isimli kitabında pedofili ifadelere yer verdiği ortaya çıkmıştı. Türkiye kamuoyunun büyük tepkisini çeken bu ifadelerden sonra Şafak, "Ben de İmamoğlucuyum" diyerek sol kesime oynamaya başladı.

Elif Şafak, BBC Türkçe'ye konuştu. 

Türkiye'de demokrasinin "yalnızca seçim sandığında" arandığını savunan Elif Şafak, İBB seçimlerinin iptal edilmesinin CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na 'büyük bir haksızlık olduğunu' söyledi. Şafak, "Geriye bir tek seçim sandığı kaldı, şimdi o seçimler de iptal ediliyor. Dolayısıyla ben büyük endişe duyuyorum, üzüntü duyuyorum. Ve sanatçılar olarak konuşmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Pedofili savunması: Kurbanın gözünden anlatıyorum

Şafak, 'Mahrem' romanındaki skandal ifadelerin 'çocuk tacizi ve pedofiliyi özendirdiği' iddiasıyla sosyal medyada yayılan tepkilerle ilgili ise, ''Okumadan ileri geri laflar sarfediyorlar. Ben edebiyatçı olarak kurbanın yanında yer alıyorum, onun gözünden anlatıyorum. Pedofiliyi savunmak söz konusu değil" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 13:16
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YORUM YAZ

  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 11 dk önce
    Allah hepsinin belası nı versin inşallah
  • TcVatanseverTcTcVatanseverTc14 dk önce
    Niye şaşmadık acaba.İslam karşıtları hep aynı; Lgbt,pedofili ve fahişelik savunucuları,genelevciler,çocuk istismarcıları,yahudi aşıkları,ermeni hayranları,vatanımızın ingiliz veya amerikanın sömürgesinde kalmasını isteyenler,faizciler,krizciler,münafıklar,kafirler,laikler,solcular,komünistler,ataistler,putperestler,satanistler...vs hep şer tarafı aynıama hala bunu göremeyen ahmaklar ülkemizde ve dünyada ve islam ümmeti içinde çok var.Namaz kılıp bunları destekleyen ahmak çok. İBADETLERİNİ İSLAM DÜŞMANLARININ SAFINDA YER ALARAK HEBA EDENLERE YAZIKLAR OLSUN. CEHENNEM ONLARA ADALETTİR.
  • AkilAkil20 dk önce
    Ne şeyim olursan ol

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