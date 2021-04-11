Pedallar, Türk Telekom desteğiyle dönecek

Bu kapsamda, dünyanın önemli bisiklet organizasyonlarından biri olan 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Türk Telekom’un iletişim ve teknoloji sponsorluğunda başlayacak. Yılın en büyük spor organizasyonlarından biri olan tur, dünyaca ünlü 175 sporcunun mücadelesine sahne olacak ve Türkiye’nin cennet duraklarını tüm dünyaya sergileyecek. 1

388 kilometre yol alacaklar

Türk Telekom’un iletişim ve teknoloji desteği sağladığı organizasyonda pedal çevirmeye başlayacak bisikletçiler, Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleriyle ünlü 1388 kilometrelik alanında Konya, Beyşehir, Alanya, Kemer, Kumluca, Elmalı, Göğübeli Zirve, Fethiye, Marmaris, Turgutreis, Bodrum etaplarıyla yarışa devam edecekler ve 18 Nisan Pazar günü Kuşadası’nda turlarını sonlandıracaklar. Yüksek teknoloji alanındaki bilgi birikimi, fibere ve mobile yatırımlarıyla Türkiye’nin dijital dönüşümünün mimarlarından biri olan Türk Telekom, organizasyonun gerçekleşeceği 16 noktada sunacağı iletişim desteği ile yarış heyecanı boyunca ekiplerin birbiriyle ve dünyayla bağlı kalmasını sağlayacak.

İlk tura kar engeli

Bu arada bugün başlaması öngörülen organizasyonun ilk günündeki Nevşehir-Kapadokya etabı, yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildi. Nevşehir-Kapadokya etabının listeden çıkartılması sonrası 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın 144,9 kilometrelik KonyaKonya etabıyla start alacak.