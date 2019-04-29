Pedallar sağlıklı yaşam için çevrildi

Kırıkkale’de geleneksel olarak düzenlenen bisiklet turunda pedallar bu kez sağlıklı yaşam için çevrildi.

Cumhuriyet Meydanında buluşan bisiklet severlerin yoğun ilgi gösterdiği tur ile bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşam için farkındalık oluşturuldu. Yeşilay ve Bisikletliler Derneği iş birliği Türkiye’nin her yanında düzenlenen 9. Yeşilay Bisiklet Turu öncesinde konuşma yapan Yeşilay Kırıkkale Şube Başkanı Muhammet Erkam İşler “Yeşilay olarak, bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşam için birçok etkinlikler düzenliyoruz. Bisiklet Turu her yıl, bir önceki yıla göre daha büyük ilgi görüyor. Kırıkkalemizde bu etkinlik ilk defa gerçekleştiriliyor. Bisiklet yediden yetmişe herkese hitap eden bir spor. Gençlerin yanı sıra, çocuklar ve kadınlar ve yaşlıların katılımı bizi oldukça memnun ediyor. Turumuza katılan ve sağlıklı yaşam mesajımıza ortak olan herkese teşekkür ederim” dedi.

Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan Bisiklet Turu, Zafer Caddesi, Eski Samsun Yolu, Atatürk Bulvarı istikametini takip ederek Şehir Parkında sona erdi.