Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı olmayan vatandaşlara yönelik PCR zorunluluğu getirildi. Peki, PCR testi kaça yapılıyor?

PCR testi nedir?

PCR; moleküler bir tanı tekniğinin adıdır. PCR tekniği, şu anda tanı alanındaki en ileri teknik durumundadır. PCR tekniğinin üstünlüğü, çok az sayıdaki bir mikrobu da tespit edebilmesidir. Çünkü PCR tekniğinin esası, az sayıdaki etkenleri de çoğaltarak ölçülebilir hale getirmeye dayanmaktadır. Bu nedenle, hastalık etkenleri çok az sayıda olsalar bile, PCR testi ile erken dönemde ve hızlı şekilde tespit edilebilmektedirler.

PCR ücretli mi? PCR testi ücreti güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından “Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretmen ve okul çalışanlarının devlet hastanelerinde ücretsiz PCR testi yaptırabileceğini duyurdu. Aynı şekilde üniversite öğrencileri ve üniversite çalışanları da devlet hastanelerinde ücretsiz test yaptırabilecek.

Devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastaneler PCR testi yapıyor. PCR test ücretleri 120 ile 250 lira arasında değişen rakamlara yapılıyor.