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Yaşam PCR testi zorunluluğu kaldırıldı mı? PCR testi zorunlu mu?
Yaşam

PCR testi zorunluluğu kaldırıldı mı? PCR testi zorunlu mu?

PCR zorunlu değil mi? 6 Eylül itibariyle pek çok alana girişte PCR testi zorunluluğu getirildi. Son olarak bu Şanlıurfa'dan konu hakkında yeni bir karar alındı. Peki, PCR testi zorunlu olmayacak mı? Hangi illerde PCR testi zorunlu değil?

Yeniakit Publisher
2021-10-09 15:08:00 -
PCR testi zorunluluğu kaldırıldı mı? PCR testi zorunlu mu?

Koronavirüs salgınıyla birlikte yaşamlarımıza PCR testi kavramı yerleşti. 6 Eylül 2021 itibariyle pek çok yere girişte PCR testi zorunluluğu getirildi. Peki, PCR testi zorunluluğu bitti mi?

PCR testi zorunluluğu kaldırıldı mı? PCR testi zorunlu mu?

6 Eylül 2021 itibariyle şehirlerarası toplu ulaşımda tam doz aşı olmayanlarda PCR testi istenmeye başladı. Ayrıca konser, sinema ve tiyatroya girişlerde de PCR testi isteniyor. Öğretmen ve okul çalışanları da aşı olmamaları halinde haftada iki kez PCR testi yaptırmak zorunda.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, başkanlığında toplanan il umumi hıfzıssıhha kurulu ise PCR zorunluluğuna ilişkin farklı bir karar aldı. Yapılan açıklamada, "Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellerden eksik aşılı olanlar ile aşısız olanların haftada iki defa PCR testi yaptırarak kurum amirlerine ibraz etmelerinin sağlanması hususunun iptal edilmesine oy birliğiyle karar verildi” denildi.

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