"PCR testi" sahtekarlığı gündem olmuştu... Flaş gelişme!

Dün, “300 TL’ye negatif PCR” başlığıyla gündeme gelen PCR sahtekârlığı haberi gündem oldu. Tıp camiasının da tepkisini çeken haber üzerine Aker sağlık şirketinden açıklama geldi. Sahte PCR pazarlığı yapan ve isminin Anıl olduğunu söyleyen kişinin şirketleriyle hiçbir bağının olmadığını iddia eden Aker şirketi, “Firmamızın logosu ve ismini kullanılıp, toplum sağlığını hiçe sayarak şahsi kazanç elde etmeye çalışan kişi veya kişiler hakkında yasal süreç başlattık” duyurusu yaptı.

İnternet sitesi ve internet sitesinde yer alan telefon numarasının firmalarıyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığının öne sürüldüğü açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bahse konu haberde yer alan SMS görüşmelerinin yapıldığı ve bir takım yanlış bilgilerin verildiği telefon numarasının ise firmamızın yıllardır kullandığı kurumsal GSM hatlarıyla hiçbir şekilde iletişime geçmemiş olduğu HTS kayıtlarında yapılacak inceleme ile ortaya çıkacaktır. Firmamız bugüne kadar topladığı tüm PCR numunelerini yasal prosedürlere ve etik kriterlere uygun olarak ilgili sağlık kuruluşlarına teslim etmektedir. Firmamızın logosu ve ismini kullanılıp, toplum sağlığı hiçe sayılarak şahsi kazanç elde etmeye çalışan kişi veya kişiler hakkında ilgili kurumlar nezdinde gerekli yasal süreç başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunulur.”

Milliyet'in haberine göre, “Anıl” adlı şahıs dün haberin yayınlanmasının ardından, haberi yazan muhabiri arayarak, ‘Siz bu haberi neden yaptınız?’ diye tepki gösterdi. Ardından, ‘Biz büyük bir firmayız. Sizi Sağlık Bakanlığı’na şikâyet edeceğim’ dedi. Öte yandan ilerleyen saatlerde www.akersaglik.com sitesinin de kapanması dikkat çekti. Firmanın vermiş olduğu resmi adrese girildiğinde ise “Bu siteye ulaşılamıyor” uyarısı çıktı.