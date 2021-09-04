Koronavirüs salgınında ülkemizde aşı uygulaması tüm hızıyla sürüyor. Şimdiye kadar 2 doz aşı olanların oranı yüzde 61.18'e ulaştı. Aşı olmayanlara yönelik ise bazı alanlar PCR zorunluluğu getirildi. Peki, PCR zorunluluğu ne zaman başlayacak?

PCR testi ne zaman zorunlu olacak? PCR testi zorunluluğu başladı mı?

PCR testi zorunluluğu yüz yüze eğitimin aksamadan devam etmesi için öğretmenler ve okul çalışanları için getirildi. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işverenlerin PCR testi isteme haklarının olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin Kovid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir. Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır" ifadeleri yer aldı.

Aşı olmayanlar sinema, tiyatro ve konser alanlarına girerken PCR testi göstermek zorunda. Şehirlerarası ulaşımda toplu taşıma kullananlar da PCR testi vermek zorunda.

PCR testi zorunluluğu 6 Eylül’de başlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda, “Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibarıyla PCR testi gerekli. Test Covid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR'dan iyi sonuç alalım. Aşılarımızı olalım” ifadelerini kullandı.