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Sağlık PCR testi ne kadar? PCR testi ücretli mi yapılıyor?
Sağlık

PCR testi ne kadar? PCR testi ücretli mi yapılıyor?

PCR testi nerede yapılır kaç saate çıkar? 6 Eylül Pazartesi günü itibariyle ülkemizde aşı olmayan 18 yaş üstü tüm vatandaşların bazı alanlara girişte PCR testi bulundurması gerekiyor. Yeni dönemle birlikte pek çok kişi PCR testinin nerede yapıldığını araştırmaya başladı. Peki, PCR testi ücretli mi?

Yeniakit Publisher
2021-09-06 18:11:00 -
PCR testi ne kadar? PCR testi ücretli mi yapılıyor?

PCR testi kavramı koronavirüs salgınıyla birlikte yaşamlarımıza girdi. 6 Eylül itibariyle sinema, konser ve tiyatroya girişte aşı olmayanların PCR testi bulundurması gerekiyor. Şehirlerarası ulaşımda da PCR testi zorunluluğu getirildi.  

PCR testi ne kadar? PCR testi ücretli mi yapılıyor?

Aşı olmayan öğretmenler ve okul çalışanları haftada iki kez devlet hastanelerinde ücretsiz PCR testi yaptırabiliyor. Şehir dışına toplu taşıma aracıyla çıkacak olanlar ile konser, sinema ve tiyatro gibi alanlara girecek olanlar PCR testini ücretli olarak yaptırabiliyor. PCR testlerini devlet hastanesinde yaptırabileceğiniz gibi özel hastanelerde de yaptırabilirsiniz. PCR test ücreti 170 ile 250 lira arasında değişiyor. PCR test sonucu ise yoğunluğa bağlı olarak 1 ila 3 gün içerisinde çıkabiliyor.

 

Velilere PCR testi zorunlu mu? Aşı olmayan veliler her hafta PCR testi yaptıracak mı?
Velilere PCR testi zorunlu mu? Aşı olmayan veliler her hafta PCR testi yaptıracak mı?

Eğitim

Velilere PCR testi zorunlu mu? Aşı olmayan veliler her hafta PCR testi yaptıracak mı?

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