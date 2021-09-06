PCR testi kavramı koronavirüs salgınıyla birlikte yaşamlarımıza girdi. 6 Eylül itibariyle sinema, konser ve tiyatroya girişte aşı olmayanların PCR testi bulundurması gerekiyor. Şehirlerarası ulaşımda da PCR testi zorunluluğu getirildi.

PCR testi ne kadar? PCR testi ücretli mi yapılıyor?

Aşı olmayan öğretmenler ve okul çalışanları haftada iki kez devlet hastanelerinde ücretsiz PCR testi yaptırabiliyor. Şehir dışına toplu taşıma aracıyla çıkacak olanlar ile konser, sinema ve tiyatro gibi alanlara girecek olanlar PCR testini ücretli olarak yaptırabiliyor. PCR testlerini devlet hastanesinde yaptırabileceğiniz gibi özel hastanelerde de yaptırabilirsiniz. PCR test ücreti 170 ile 250 lira arasında değişiyor. PCR test sonucu ise yoğunluğa bağlı olarak 1 ila 3 gün içerisinde çıkabiliyor.