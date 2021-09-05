PCR testi kaç günde çıkar? PCR testi ne zaman çıkar? PCR testi sonuçları nereden alınır?

E nabız PCR testi sonucu sorgulanır mı? PCR testi aşı yaptırmamış olanlar için 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren artık zorunlu hale gelecek. Devlet hastanesinde PCR testlerin ücretsiz yapıbılırken, özel hastanelerde ise PCR testi ücretli olacak. 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı yaptırmamış ya da korona hastalığına geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak. Çalışma Bakanlığı işverenlerin aşı olmamış çalışanlarından PCR testi yaptırmalarını istemesine izin verdi. Buna göre işveren aşı olmamış ya da ikinci doz aşısını yaptırmayanlardan PCR testi isteyebilecek.

Kimlerden PCR testi istenecek?

Artık HES kodlarında, kişilerin hastalığı geçirip geçirmediği ve son 48 saat içerisinde negatif PCR testi olup olmadığı görülebilecek Aşı olmayan ya da hastalığı geçirmemiş olanlardan, okul, sinema, tiyatroya girişlerde ya da şehirlerarası toplu taşıma kullanırken negatif PCR test sonucu istenecek. Kural, 18 yaş üstü için geçerli olacak. Peki, PCR test sonucu kaç günde belli olur? e Nabız girişi ile PCR test sonucu sorgulama ekranı...

PCR testi kaç günde çıkar?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor. Kovid-19 test sonuçlarına e-Nabızdan öğrenilirken, kronik hastalık raporları e-Nabız'a otomatik olarak yüklendi. İnfluenza aşısı risk grupları da e-Nabız'dan öğrenilebiliyor, ayrıca reçete ve ilaç bilgileri de yine sistemde yer alıyor. Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi. e-Nabız PCR testi sonuçları için tıklayın