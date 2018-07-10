Pazı nasıl pişirilmelidir?

BÖREKTE:

Ispanak bulmanın zor olduğu aylarda, pazıyı börek ve hamur işlerinizde ıspanağın yerine kulllanabilirsiniz. Dilerseniz de pazıyı doğrayıp derin dondurucuda saklayablir, ilerde yapacağınız böreklerde değerlendirebilirsiniz. Otlu tepsi böreği ve gözlemelerinizde, maydonoz da ekleyerek rahatça kullanacağınız pazı, damaklarda harka bir tat bırakacaktır. Damak zevkinize göre, pazıya patates, patlıcan ve peynir de ekleyebilir, börekte değişik tatlar yakalayabilirsiniz.

KAVURARAK:

Pazıyı, soğan ve biberle kavurarak pratik, lezzetli ve sağlıklı bir yemeğe imza atabilirsiniz. Güzelce yıkayıp doğradığınız bir bağ pazıyı 1 orta boy soğan ve 4 adet biber ile kavurabilirsiniz. Üstüne de, isterseniz yumurta kırabilir, isterseniz de sarımsaklı yoğurt ekleyerek keyifli ve hafif bir yemek hazırlayabilirsiniz.

SULU YEMEK OLARAK:

Ispanağın sulu yemeğini yaptığınız gibi, pazının da pirinçli ve kıymalı sulu yemeğini yapabilirsiniz. Soğan ve biberi soteledikten sonra, salça ve ince ince kıydığınız pazıları tencereye ekleyin ve suyunu salıp yumuşayana kadar kavurun. Ardından isteğinize göre pirinç ve kıymayı bekleyin. Daha sonra ise su ekleyerek yemeğinizi hazırlayabilirsiniz.

SARMASINI YAPARAK:

Sarma için genelde asma yaprağı ve lahana tercih edilse de, iri yapraklı pazının dolmasın da oldukça lezzetli olmaktadır. Pazı yapraklarını yıkadıktan sonra yarım saat kadar sıcak suda bekletin. Yumuşamış olan yaprakları sarmak çok daha kolay olacaktır. İç malzemesi ve pişirme için de, yaprak sarmasında uyguladığınız tarifi uygulamanız yeterlidir.

DİĞER YEMEKLERDE:

Pazıyı, sebzeli pilav gibi yemeklerinizde de değerlendirebilirsiniz. Pirinci tavaya eklemeden önce, pazıyı diğer sebzelerle biraz kavurarak pilavınıza ek bir lezzet daha kazandırabilirsiniz.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.