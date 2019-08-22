Pazaryeri’ndeki satranç turnuvasına 42 ilden 274 sporcu katılacak

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 30 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında Satranç turnuvası düzenlenecek.

Pazaryeri Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile Pazaryeri ilçesinde Satranç turnuvası düzenliyor. 30 Ağustos ta başlayacak turnuva ilçede 3 gün sürecek ve 1 Eylül de sona erecek.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu bu sene Pazaryeri ilçemizde yaşanacak. Doğal güzellikleri ile ünlü ilçemizde yapılacak olan Satranç Turnuvamıza tüm satranç severleri davet ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte düzenlediğimiz ‘Zafer Kupası’ Elo Satranç turnuvasına 42 ilimizden 274 sporcu katılacak. İlçemizin tanıtımında faydalı olacağına inandığımız satranç turnuvası inşallah sağlık ve huzur içinde geçer” ifadesinde bulundu.