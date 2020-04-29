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Aktüel

Pazaryerinde tedbirleri yerinde inceledi

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede Afyonkarahisar genelinde alınan tüm tedbirleri takip eden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Çarşamba pazarını ziyaret etti.

2020-04-29 16:57:08 -
Pazaryerinde tedbirleri yerinde inceledi

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede Afyonkarahisar genelinde alınan tüm tedbirleri takip eden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Çarşamba pazarını ziyaret etti.


Zabıta ekiplerinden bilgi alan Başkan Zeybek, salgına karşı alınan tedbirlerin uygulanması ve sosyal mesafenin korunması hakkında talimatlarda bulundu. Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Başkan Zeybek, “Tedbirlere uyduğumuz ölçüde sağlıklı kalırız ve bu virüsün daha fazla kişiye bulaşmasına engel oluruz. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım, sosyal mesafeyi koruyalım, temizlik ve maske kullanımı gibi tüm önlemlerimizi alalım. Korona virüsle mücadelemizde başarılı bir sınav verelim” dedi.

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