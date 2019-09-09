0553 313 94 23

Pazaryeri ilçesinde de ilk ders zili çaldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla ilk ders zili çaldı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 17:24
Pazaryeri ilçesinde de ilk ders zili çaldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla ilk ders zili çaldı.


Yaz tatilin sona ermesiyle Pazaryeri ilçesinde bu gün 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla yaklaşık bin 600 öğrenci ders başı yaparken, ilk derse giren öğrencilerin gözlerinde mutluluk ve neşe vardı.İlçede bulunan bazı okulları ziyaret eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, okula yeni başlayan öğrenciler ile sohbet etti derslerinde başarılar diledi. Başkan Tekin, Pazaryeri ilçesinde yeni eğitim ve öğretim yılında ziyaret ettiği okullardaki öğrencilere başarı ve mutluluklar dileyerek, tüm eğitim camiası için verimli bir yıl olmasını temenni ederek yaptığı açıklamada, “Öğretmenlerimiz öğrencilerimiz ve velilerimize başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle, dua ile anıyorum,tüm eğitim camiasına başarılı bir yıl diliyorum” ifadesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 17:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yozgat Belediyesi’nden bin 500 kişilik aşure ikramı
    1. Yozgat Belediyesi’nden bin 500 kişilik..
    2. 9 adet tabancayla uygulamaya takıldı
    3. Bülent Arınç'ın Ahmet Türk çıkışı olay..
    4. İngiltere Parlamentosu askıya alınıyor
    5. Antalya’da yolcusunu unutan tur..
    6. Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü
    7. İzmir'deki silahlı kavgada 2 Suriyeli..
    8. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun..
    9. Yunanistan'a kaçarken yakalanan..
    10. KBÜ’ye Irak’ta yoğun ilgi
    11. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sergey..
    12. "İsrail son 6 ayda Gazze'de 30..
    13. MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları..
    14. Antalyaspor’dan er meydanında forma..
    15. ADÜ Rektörü Aldemir, “Evlatlarına..
    16. Serbest piyasada altın fiyatları
    17. Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna..
    18. Vali Şimşek’ten Emniyet Müdürü..
    19. Geleneksel kahvaltının buluşma noktası..
    20. Arazi davasında 7 kişiye uzaklaştırma..
    21. Newyork’ta beğeni toplayan Ahmet..
    22. Diriliş Osman'a sürpriz transfer! İşte..
    23. Side’de tarih sanatla buluşuyor
    24. Pazaryeri ilçesinde de ilk ders zili..
    25. İmamoğlu'na bir şok daha! Araştırma..
    26. Husumetli oldukları şahsı vuranlar..
    27. İsrail'den skandal Filistin kararı!
    28. Mersin’de ilk ders zili çaldı
    29. Avukat eşini öldürmüştü, tutukluluk..
    30. Kızının düğününe gitmek isterken..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!