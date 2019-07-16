Pazaryeri Futbol Okulu sporcularına sağlıklı beslenme semineri Pazaryeri Belediye bünyesinde bulunan Pazaryeri Spor Futbol Okulu’nun minik sporcularına, düzenlenen kahvaltıda sağlıklı beslenme semineri verildi.

Pazaryeri Belediye bünyesinde bulunan Pazaryeri Spor Futbol Okulu’nun minik sporcularına, düzenlenen kahvaltıda sağlıklı beslenme semineri verildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in düzenlemiş olduğu kahvaltı programında verilen seminere; Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven, Pazaryeri Spor Teknik Direktörü İsmail Öztürk,Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi Eğitim Hemşiresi Zeynep Fatma Erduran ve Pazaryeri Futbol Okulu öğrencileri katıldı.

Pazaryeri Spor Teknik Direktörü İsmail Öztürk, yaptığı konuşmada, “Kulübümüzdeki sporcularımız ve okulumuzdaki futbol öğrenen öğrencilerimizin sağlığını önemsiyoruz” ifadesinde bularak Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e düzenlemiş olduğu kahvaltı için teşekkür etti.

Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi Eğitim Hemşiresi Zeynep Fatma Erduran, kahvaltı programında futbol okulu öğrencilerine nabız ölçümü yaparak sağlıklı beslenme hakkında bilgiler verdi. Erduran, öğrencilere, “Sağlıklı nesiller yetiştirmek için sağlıklı beslenme, sağlıklı kahvaltı tabağı ile güne başlaması gerektiğini”belirterek, öğrencileri su tüketimi ile ilgili bilgilendirdi.

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