Pazaryeri Belediyesi’nde bayram çalışmaları devam ediyor

Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı nedeni ile çalışmalarını hızlandırdı.

Pazaryeri Belediyesi bayram öncesi sokak ve cadde temizliğinin yanı sıra ara mezarlıktaki yabani otları tekrar temizlendi. Kurban Bayramı nedeni ile hiçbir hizmetin aksamadan devam edeceğini belirtirken Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Pazaryeri ilçesi halkına bayram sürecince hiçbir hizmeti aksatmadan personellerimiz teyakkuzda olarak görevlerini yerine getirecekler. Olumsuz durumlarda ilçe halkımız direk bana ulaşabilir. Kurban Bayramı nedeni ile Pazaryeri ilçemizde bulunan mezbahamızda büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimimiz olacaktır. Kurbanlarını mezbahamızda kestirmek isteyenler sıra yazdırabilirler. Yaklaşan bayram nedeni ile belediye personelimiz özverili bir şekilde çalışmalarını hızlandırdı. Cadde ve sokak temizliği yanı sıra ilçe kabristanlığımız ekiplerimizce tekrar temizlendi. Çocuk parklarımız da çocuklarımızın rahat oyun oynaya bilmeleri için tekrar elden geçirildi. İlçe halkımızın huzur için de bir bayram geçirmesi için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor” ifadesinde bulundu.