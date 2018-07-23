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Pazartesi sendromundan kurtulmak için neler yapmak gerekir?

Pazartesi sendromıunun geçmesi için neler yapmak gerekir? İşte Pazartesi sendromunu daha kolay atlatmak için bazı tavsiyeler...

23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:49
Pazartesi sendromundan kurtulmak için neler yapmak gerekir?

Pazartesi sendromunu atlatmak için;

Uyku düzeninizi bozmayın, hafta içi hangi saatte uyuyorsanız aynı saatlerde uyumaya çalışın.

Güne egzersiz yaparak başlayabilirsiniz. Böylece güne başlarken kendinizi daha enerjik ve zinde hissedebilirsiniz.

Evden çıkmadan duş alabilirsiniz. Böylelikle uyku problemini ortadan kaldırmış olursunuz.

Pazartesi gününü keyifli hale getirmenin en kolay yolu ise 'akşam için plan' yapmaktır. Gün içerisinde vaktin hızlı geçmesini bu şekilde sağlayabilir hatta pazartesiyi sabırsızlıkla bekleyeceğiniz gün haline getirebilirsiniz.

Gün içerisinde muz, kivi, ananas, elma, çilek serotonin yani mutluluk hormonu üreten yiyecekler yiyebilirsiniz.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:49
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