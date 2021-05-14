17 Mayıs nereler açık? 17 günlük tam kapanmanın sonuna yaklaşıldı. Milyonlarca kişi pazartesi sabahı itibariyle nerelerin açık olacağını, işe gidip gidilmeyeceğini merak ediyor. Normalleşme takvimi açıklandı mı?

Pazartesi günü kafeler restoranlar açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme takvimi hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Niyetimiz, mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz. Aldığımız tedbirleri vatandaşımızın işine, aşına, ekmeğine zarar vermeyecek esneklikte uygulamaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, takvimin kabine toplantısının ardından açıklanacağını belirtti.

Öte yandan kabine toplantısının ne zaman hangi saatte yapılacağı henüz açıklanmadı.