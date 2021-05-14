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Yaşam Pazartesi günü kafeler restoranlar açılacak mı?
Yaşam

Pazartesi günü kafeler restoranlar açılacak mı?

Pazartesi günü açılacak yerler? Koronavirüs salgını sebebiyle 29 Nisan’da başlayan tam kapanma 17 Mayıs sabahı sona erecek. Vatandaşlar pazartesi günü itibariyle kafelerin, restoranların açılıp açılmayacağını merak ediyor. Peki, pazartesi sabahı nereler açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-14 15:34:00 -
Pazartesi günü kafeler restoranlar açılacak mı?

17 Mayıs nereler açık? 17 günlük tam kapanmanın sonuna yaklaşıldı. Milyonlarca kişi pazartesi sabahı itibariyle nerelerin açık olacağını, işe gidip gidilmeyeceğini merak ediyor. Normalleşme takvimi açıklandı mı?

Pazartesi günü kafeler restoranlar açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme takvimi hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Niyetimiz, mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz. Aldığımız tedbirleri vatandaşımızın işine, aşına, ekmeğine zarar vermeyecek esneklikte uygulamaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, takvimin kabine toplantısının ardından açıklanacağını belirtti.

Öte yandan kabine toplantısının ne zaman hangi saatte yapılacağı henüz açıklanmadı.

 

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