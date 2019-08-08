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Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı! Bin 500 lira indirim istedi

Kayseri’de besici Orhan Kaya, satacağı kurbanlık için elini tutarak pazarlık yaptığı adamın fark etmeden parmaklarını kırdı. Pazarlıktan sonra parmaklarının kırıldığının fark eden yaşlı adam, barışmak için bin 500 TL daha indirim istedi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:07
Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı! Bin 500 lira indirim istedi

Kayseri’deKurban Bayramı’na sayılı günler kala hayvan pazarlarında pazarlıklar kızıştı.

Kocasinan ilçesinde bulunan Oymaağaç kurban kesim yerinde de ilginç bir olay yaşandı.

Kurbanını almak üzere pazara gelen Mustafa Ceviz, bir tosun beğendi. Besici Orhan Kaya ile tosun için pazarlık eden Ceviz’in pazarlık sırasında parmakları çok sıkıldığı için kırıldı.

Pazarlığın ardından soluğu hastanede alan Ceviz, parmaklarının kırıldığını öğrenince, beğendiği kurbandan bin 500 TL daha indirim istedi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:07
  1. Kayseri
  2. Kurban bayramı
  3. hayvan pazarları
  4. Kocasinan ilçesi

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