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Aktüel

Pazarlarda korona virüs tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Selimiye Mahallesinde kurulan semt pazarını ziyaret ederek, pazarcı esnafının ve vatandaşların korona virüs kurallarına uyup, uymadığını denetledi.

2020-04-23 12:35:22 -
Pazarlarda korona virüs tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Selimiye Mahallesinde kurulan semt pazarını ziyaret ederek, pazarcı esnafının ve vatandaşların korona virüs kurallarına uyup, uymadığını denetledi.


Milas Belediyesi korona virüs ile mücadele konusunda tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Özellikle, pazaryerlerine tek giriş ve çıkış, tezgahlar arasında üç metre mesafe olması, poşetsiz ürün satılmaması, pazara maskesiz girilmemesi gibi önlemlerin alındığı ilçede kurulan semt pazarlarında sık sık denetleme yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat alış verişe gelen vatandaşlara da maske dağıtmayı ihmal etmiyor.


Pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Tokat gelen istek ve önerileri de not aldırarak yerine getirilmesi talimatı veriyor. Selimiye Mahalle esnafını da ziyaret eden Tokat; “Bu zor günler geride kalacak. Ancak biraz daha sabretmemiz ve alınan kurallara uymamız gerekli. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyduğumuz sürece korona virüs meselesinden en kısa sürede kurtulacağız. Bizler halkımızın sağlığı için gece gündüz çalışıyoruz. Halkımızın da bu süreçte evlerinde kalarak bizlere destek olmasını istiyoruz” dedi.


Başkan Tokat, Selimiye ziyareti sırasında belediye hoparlörlerinden halka seslenerek pazarda çok fazla yoğunluk olmaması adına Cuma günü tekrar Pazar kurulacağını, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak evlerinden çıkmamalarını istedi.

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