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Pazarda hayvan çok, alan yok

Kurban Bayramına iki gün kala Aydın’ın Efeler ilçesindeki hayvan pazarında satıcılar, pazarda hayvanın çok olduğunu ama vatandaşların şimdiye kadar pazara ilgi göstermediğinden yakınırken, arife günü satışların artmasını umut ediyorlar.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:57
Pazarda hayvan çok, alan yok

Kurban Bayramına iki gün kala Aydın’ın Efeler ilçesindeki hayvan pazarında satıcılar, pazarda hayvanın çok olduğunu ama vatandaşların şimdiye kadar pazara ilgi göstermediğinden yakınırken, arife günü satışların artmasını umut ediyorlar.


Efeler Hayvan Pazarı’nda Kurban Bayramı hareketliliği devam ediyor. Küçükbaş hayvanlar pazarda bin 500 ve 2 bin lira arasındaki fiyatlarda alıcısını beklerken, büyükbaş kurbanlıklar ise 10 bin lira ile 20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Kurbanlık hayvan satışlarının bayramın ikinci gününe kadar devam etmesi bekleniyor.


Hayvan sahipleri pazarda kurbanlıkların sayısının geçen yıllara göre çok olduğunu ama müşteri bulmakta sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Kimi hayvan satıcıları, yem fiyatlarının yüksekliğinin hayvan fiyatlarını da yükselttiğini iddia ederken, bazı hayvan satıcıları ise yem fiyatlarındaki yükseklikten dolayı kurbanlıklarını satmaya gelen satıcıların borçlarını ödeyebilmek için, hayvanlarını geçen seneki fiyattan, hatta daha da altında satmaya çalıştıklarını ama pazarda bugüne kadar kurbanlık almaya gelenlerin azlığından şikayetçi oldu.


Efeler Kemer Mahallesi’nden büyükbaş hayvanını satmak için pazara getiren Erol Çoban, “Şu anda hayvan pazarının durumu ölü, hayvan çok alıcı yok. Hayvan geçen seneki fiyatlardan daha ucuz. Yem fiyatları ucuzlamadığı müddetçe bu hayvancılık ölmüş durumdadır. Yem fiyatları artınca hayvan fiyatları düştü, ucuzladı. Bu dananın geçen seneki fiyatı 12 bin liraydı, bu sene 10 bin lira. Çünkü hayvan sahibi borcunu ödeyemeyince malını ucuz vermek zorunda” diye konuştu.


Hayvan satıcılarından Tayfun Gökboğa ise, yem fiyatlarının yüksek olmasının hayvan fiyatlarını arttırdığını iddia ederek, pazara hayvan almak için gelen vatandaşların fiyatları pahalı bulduğunu, kurbanlık almaktan çekindiklerini ifade etti.


Hayvan satıcılarından Ercan Parıldar, ufak baş hayvan satında çok sıkıntıları olduğunu ifade ederek, “Geçen sene 2 bin liraya sattığımız hayvanı bin 200, bin 300 liraya kadar veriyoruz. Bir torba yemin çuvalı 100 lira. Saman alıyoruz 20 liradan. Geçen sene 14 bin liradan verdiğimiz dana 12 bin lira. Pazarda müşteri yok, müşteri 2 bin liralık hayvanı bin 200’e ver, diyor. Bin lira maaşını almış bin liraya ver diyor. Beni nasıl kurtaracak. Yani çok sıkıntılıyız. Arife günü geldi, burada hayvan sahipleri haricinde müşteri yok. Nasıl satacağız biz hayvanımızı” dedi.


Efeler Gölhisar Mahallesi’nden küçükbaş hayvanlarını satmaya gelen Musa İnan ise pazarın normal geçtiğini ifade ederek, “Fiyatlar geçen seneki gibi aynı, bir değişiklik yok. Bayramın birinci gününe kadar buradayız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:57
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