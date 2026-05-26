Pazarda gören bir daha baktı! 120 kiloluk kurbanlık keçi fiyatı dudak uçuklattı

Bursa’da Kurban Bayramı öncesi kurban pazarlarındaki hareketlilik artarken, Yıldırım ilçesindeki İsabey Kurban Pazarı’nda 120 kilogramlık burma keçi tüm dikkatleri üzerine çekti.

Dev keçi 47 bin liraya satıldı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden getirdiği büyükbaş ve küçükbaş hayvanları pazarda kiraladığı alanlarda satışa sunan besici Reşat Çimendağ, pazarın en hareketli günlerinin yaşandığını belirtti.

Çimendağ, merada özel olarak yetiştirdiği 120 kilogram ağırlığındaki burma keçiyi 55 bin lira açılış fiyatıyla satışa çıkardıklarını, yapılan sıkı pazarlıkların ardından kurbanlığın 47 bin liraya satıldığını ifade etti.

Satışı gerçekleşen keçinin et kalitesine ve ağırlığına dikkati çeken Çimendağ, ortalama bir keçinin 55 ila 75 kilogram arasında ağırlığa sahip olduğunu, 120 kilogramlık bir keçinin ise oldukça nadir bulunduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 65 kilogram et randımanı beklenen hayvana keçi eti tercih eden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Çimendağ, ellerinde 115 kilogram ağırlığında bir başka keçinin daha bulunduğunu ve pazardaki Ankara keçilerini de 30 bin liradan satışa sunduklarını kaydetti.