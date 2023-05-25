Pazarcı Mehmet Özdemir, İmamoğlu ile tartışmasını anlattı

Özdemir, Bayrampaşa'daki semt pazarında, "terör örgütü PKK ile yan yana olduklarını" belirterek tepki gösterdiği İmamoğlu'na, "PKK ile beraber olan ve PKK ile yürüyenlerle beraber olamam, benim tezgahıma gelemez." dediğini söyledi.

İmamoğlu'nun, "PKK'lı sensin" diye karşılık verdiğini öne süren Özdemir, bunun üzerine kendisinin "Ben PKK'lı değilim." dediğini ifade etti.

Özdemir, İmamoğlu'nun hakaretine maruz kaldığını iddia ederek, tartışmanın, "Bana, 'Sen esnaf değilsin.' dedi. Ben, '60 senedir bu işi yapıyorum, esnafım, bana esnaflığı öğretemezsin' dedim." şeklinde sürdüğünü anlattı.

Trabzonlu olduğunu belirttiğinde ise "Nereli olursan ol" tepkisiyle karşılaştığını aktaran Özdemir, İmamoğlu'nun çevresindeki vatandaşların da tartışmaya dahil olduğuna dikkati çekti.

İmamoğlu'nun yanındaki bir kişiye, "Ben şehitlerin, gazilerin arkasındayım. Ben bunları savunuyorum. Senin benimle bir işin yok. Sen bana ne karışıyorsun?" şeklinde tepki gösterdiğini ifade eden Özdemir, kendisine bağıran kadınlara ise "Size ne, sizi ne ilgilendirir." dediğini söyledi.

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Özdemir, İmamoğlu'nun, korumalarına "Bunu alın götürün" talimatı verdiğini savunarak, "Ben aşağı indikten sonra biraz uzaklaştım. Korumaları beni aldı, dışarı çıkardı. Dışarı çıkardıktan sonra avukatımla tedbir amaçlı karakola geldim." dedi.